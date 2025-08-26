"Estamos muy contentos": Yamandú Orsi y Carolina Cosse se reunieron con directivos de Google

Este martes, el presidente de la República, Yamandú Orsi , y la vicepresidenta, Carolina Cosse , recibieron a directivos de Google para abordar la posibilidad de "profundizar la relación" entre la empresa y el país, aseguró Cosse.

Según explicó, en particular se reunieron con uno de los vicepresidentes de la compañía, que está especializado en el área de ciberseguridad e inteligencia artificial, y con "el resto del equipo de Google en esa parcela y en otras" .

"Verdaderamente, estamos muy contentos tanto el presidente como yo , hablamos de profundizar la relación entre nuestro país y Google", sostuvo en diálogo con Telemundo (Canal 12).

IA Así arma Zuckerberg su ejército de IA para enfrentar a OpenAI y Google

"Uruguay, a través de la construcción de un cable submarino en copropiedad con Google, mediante la generación de los marcos normativos y las facilidades para que además la empresa instalara su data center acá, ha generado a lo largo de estos años una relación de confianza, promovida más allá de los gobiernos de turno, fortaleciendo esa imagen de solidez de Uruguay, de un país conectado al mundo y con una muy buena situación energética ", añadió.

Así, esperan que con "tiempo" y "trabajo" se logre "madurar una relación de cooperación que va a ser beneficiosa para todos".

En este sentido, pido darle "tiempo" a una eventual posibilidad de cooperación en materia de ciberseguridad.

"Estamos parados en un lugar muy sólido por la cantidad de años y de enormes proyectos que Uruguay ha hecho en conjunto con Google y que, además, Google está en Uruguay con su propio data center. Entonces, ahora démosle tiempo", dijo y aclaró que este encuentro fue una "primera conversación".