/ Nacional / "GARAZA 2"

Detuvieron a dos integrantes de un grupo internacional de WhatsApp por compartir imágenes de explotación sexual infantil

Este martes se realizó un operativo conjunto de 15 países de América para detener a los 158 integrantes del grupo

26 de agosto 2025 - 15:41hs
La Policía detuvo a dos personas que integraban un grupo internacional de WhatsApp dedicado a compartir imágenes y videos de explotación sexual infantil, en una operación realizada en más de 15 países que en Uruguay fue encabezada por la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Según informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado, en el marco del evento internacional Aliados por la Infancia V celebrado este martes, se realizó un operativo internacional en 15 países de América llamado "Garaza 2".

La operación tuvo como objetivo dar con los responsables de un grupo de WhatsApp integrado por 158 personas, dedicado al "intercambio de imágenes y videos de contenido de explotación sexual infantil".

En coordinación con la Unidad de Cibercrimen de la Policía, la fiscal de Delitos Sexuales de 5° Turno, Verónica Bujarín, ordenó cuatro allanamientos este martes, que terminaron con la detención de dos de los integrantes del grupo.

La información fue otorgada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (Ncemec, por sus siglas en inglés), que tras encontrar la existencia del grupo derivó los datos a las autoridades de los distintos países.

Fiscalía destacó que desde la creación de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno, y gracias a su colaboración con la Unidad de Cibercrimen, se lograron 25 condenas por casos similares, varios de ellos con condenas de entre nueve y diez años de prisión.

Además, el organismo valoró que en cuatro de los casos que tuvo esta oficina se logró el rescate de distintas víctimas que "mantenían un vinculo familiar" con los condenados "y eran sometidas también a abuso sexual".

WhatsApp explotación sexual fiscalía policía América

