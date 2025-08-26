Dólar
/ Nacional / MINISTERIO DEL INTERIOR

"Los que se robaron la mitad de Artigas": diputado blanco estaba al aire hablando de la polémica con el jefe de Policía de Río Negro y el jerarca envió un mensaje

Sergio Solé envió un WhatsApp que fue leído al aire, mientras que en el Partido Nacional esperan que el ministro del Interior cese al jefe por participar de una reunión política del Frente Amplio

26 de agosto 2025 - 14:29hs
Sergio Solé, jefe de Policía de Río Negro

Sergio Solé, jefe de Policía de Río Negro

Captura Subrayado (Canal 10)

Desde la semana pasada, legisladores del Partido Nacional cruzaron al gobierno luego de que se informara que el jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, participó de una reunión política del Frente Amplio en su departamento.

Desde el Ministerio del Interior explicaron que el jerarca se encuentra retirado, por lo que no tiene impedimento legal de participar del encuentro político. Sin embargo, desde la oposición apuntan a que se trata de una falta ética e impacta en la gestión policial del departamento, además de que aseguran que actuó fuera de la Constitución.

En las últimas horas, la polémica se reavivó porque el diputado blanco Pablo Abdala estaba dando una entrevista telefónica con la radio local Impacto FM y Solé envió un mensaje, que fue leído al aire por el conductor.

Abdala hablaba, precisamente, que esperarán estas horas para saber si el ministro Carlos Negro toma una determinación al respecto. En caso de que no, llamarán al secretario de Estado a la Comisión de Seguridad de Diputados.

En ese momento, Solé envió: “Espero que le pregunten a Abdala sobre este tema, que es contundente, me acabo de enterar que algunos blancos entienden que no violé ninguna norma pero parece que falté a la ética. Si es la misma vara ética que midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garage de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11, los que se robaron la mitad de Artigas y los que metieron 30 ediles en Salto Grande”.

Abdala, por su parte, consideró que con Solé no va a debatir públicamente porque entiende que debe hacerlo con sus pares. “Lo que nos da es más argumentos”, insistió el diputado en referencia a la comparecencia de Negro en la comisión de Diputados.

Por otro lado, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, informó que se comunicó con Negro para exigirle el cese de Solé. “El mencionado funcionario ha violado normas constitucionales y legales pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto que debe tener la mayor autoridad policial de un departamento”, añadió Delgado en X.

A su vez, consideró que es “inadmisible” porque “mientras el gobierno convoca a los partidos políticos a un diálogo por seguridad, una jerarquía policial se dedica a polemizar y agraviar al Partido Nacional”, con respecto al episodio protagonizado por Abdala.

Temas:

robaron Artigas policía diputado polémica Río Negro Frente Amplio Partido Nacional

