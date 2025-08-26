Dólar
/ Nacional / SALUD MENTAL

Legisladora del FA aseguró que "no estamos en condiciones de cumplir con la fecha" establecida por la Ley de Salud Mental para el cierre de colonias psiquiátricas

En este marco, la política mencionó que están en "conversaciones" para ver si es posible establecer alguna otra fecha en el futuro cercano

26 de agosto 2025 - 15:59hs
Patricia Kramer sobre salud mental

Captura de video de Telemundo (Canal 12)

Este martes, una comisión bicameral en el Parlamento analiza el cierre de las colonias psiquiátricas, en el marco de lo previsto en la Ley de Salud Mental.

La senadora del Frente Amplio (FA) y presidenta de la comisión, Patricia Kramer, destacó que están trabajando las "cuestiones urgentes" sobre las diversas situaciones ocurridas en los últimos días, entre ellas el suicidio de una policía junto a su bebé, y también aspectos del largo plazo.

Sobre la posibilidad de cumplir con lo previsto en la Ley de Salud Mental y cerrar las colonias psiquiátricas en 2025, la frentista aclaró que hoy "no estamos en condiciones de cumplir con la fecha".

En este marco, Kramer mencionó que están en "conversaciones" para ver si es posible establecer alguna otra fecha en el futuro cercano. "Espero que sea en este periodo", dijo.

"Hay mucho por hacer en salud mental", aseguró por su parte la diputada colorada Paula de Armas, integrante de la comisión.

A su entender en Uruguay, sobre todo, hay que generar "conciencia" acerca de este problema no solo dentro del sistema político, sino también en toda la sociedad.

"Es fundamental que sea una bandera que se ponga a todo el pueblo uruguayo porque estamos viendo a diario situaciones realmente tristes respecto a la salud mental", afirmó. Según la colorada, actualmente el país está viviendo una "pandemia" con este tema.

Sobre el cierre de los conocidos como colonias psiquiátricas, explicó que están "aún lejos" de que eso ocurra.

Pese a esto, afirmó que existe el "compromiso real" desde el sistema político y "sobre todo desde el Parlamento" de ir a una "línea del tiempo" con proyecciones reales de "cómo vamos a enfrentar este cierre y cómo vamos a brindar soluciones en cuanto a garantías al acceso a la atención".

Según la diputada, la "realidad" marca que en Uruguay hoy se necesita hacer centros "cálidos", "amenos" y de una mayor "calidad".

"Imaginate estar enfermo y que encima te encierren como si fuese un castigo. Eso está mal. Los pacientes de salud mental tienen todo el derecho, al igual que nosotros, de ser parte de la sociedad y de tener una buena calidad de vida", remarcó.

