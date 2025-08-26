Dólar
El Observador / Básquetbol / AMERICUP

¿A qué hora juega Uruguay vs Bahamas hoy por la AmeriCup tras el batacazo ante Estados Unidos, buscando los cuartos de final, y dónde verlo?

26 de agosto 2025 - 13:46hs
La selección uruguaya de básquetbol perdió con lo justo ante Brasil por la AmeriCup

FOTO: FIBA Americas

La selección uruguaya de básquetbol juega su tercer encuentro por su grupo de la AmeriCup, torneo que se está desarrollando en Managua, la capital de Nigaragua, luego de lo que fue su resonante triunfo de la madrugada de este lunes ante Estados Unidos por 86-85, y buscará clasificar a los cuartos de final.

¿Cuándo juega Uruguay vs Bahamas por la AmeriCup?

Uruguay enfrentará a Bahamas por el tercer partido de su grupo de la AmeriCup.

El partido entre ambos equipos se disputará este martes 26 de agosto.

¿A qué hora juega Uruguay vs Bahamas por la AmeriCup y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 19.30.

