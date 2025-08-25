Dólar
Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

25 de agosto 2025 - 2:38hs
Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup

FOTO: FIBA Americas

La selección uruguaya de básquetbol logró un histórico triunfo sobre Estados Unidos por 86-85 en la madrugada de este lunes 25 de agosto en su segundo encuentro en la AmeriCup que se desarrolla en Managua, Nicaragua, jugando un partido épico y con mucho tesón.

Los dirigidos por Gerardo Jauri nunca dejaron de estar en partido y jugaron un verdadero partidazo.

Pero el conjunto celeste tuvo no solo individualidades, sino que jugó en equipo para conseguir esta victoria que fue un verdadero batacazo.

Hacía 14 años que Uruguay no lograba vencer en básquetbol a Estados Unidos y en la madrugada de este lunes, se pudo conseguir.

Santiago Vescovi, recientemente contratado por Peñarol, jugó un verdadero partidazo y convirtió 24 puntos, mientras que el mercedario Joaquín Rodríguez lo escoltó con 23.

De esta manera, Uruguay dio un gran paso para poder avanzar en la AmeriCup y ahora jugará este martes contra Bahamas a la hora 19.10.

Aquí en este link se pueden ver las estadísticas completas del partido.

