Uruguay dejó una enorme imagen, pero cayó por poco en su debut ante Brasil por la AmeriCup

La selección uruguaya de básquetbol perdió con lo justo ante Brasil por la AmeriCup

La selección uruguaya de básquetbol tuvo un debut más que aceptable ante el poderoso Brasil en la AmeriCup que se disputa en Managua, Nicaragua, pero perdió por 81-76 en su primer encuentro, en el que los de Gerardo Jauri jugaron muy bien.

Los brasileños,. uno de los candidatos al título, solo lograron sacar una pequeña diferencia sobre el final del encuentro.

Uruguay de Gerardo Jauri formó de entrada con Bruno Fitipaldo, Joaquín Rodríguez, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias y Pablo Gómez.

El primer tiempo, el conjunto celeste lo jugó de manera notable, y Brasil terminó arriba por un doble: 46-44.

A su vez, al final del tercer cuarto, seguían arriba los brasileños, 65-62.

De allí al final el encuentro fue muy parejo, pero Uruguay no pudo llevarse el triunfo.

Serres con 14 puntos y seis rebotes, fue de lo mejor de la celeste.

Ahora jugará este lunes, a la hora 0.10, ante Estados Unidos.

Aquí en este link se pueden ver las estadísticas del partido.