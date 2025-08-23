Nacional recibe a Boston River este sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura y desde la hora 18 en el Gran Parque Central que una vez más lucirá sin público local debido a la sanción recibida por los albos de cuatro encuentros sin su gente, tras los hechos violentos registrados en la final del Intermedio.
Nacional vs Boston River EN VIVO: ya se juega el partido en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura
Seguí aquí el partido Nacional vs Boston River EN VIVO: el equipo de Pablo Peirano va por otros tres puntos para el Torneo Clausura y la Tabla Anual