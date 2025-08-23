Dólar


Nacional vs Boston River EN VIVO: ya se juega el partido en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura

Seguí aquí el partido Nacional vs Boston River EN VIVO: el equipo de Pablo Peirano va por otros tres puntos para el Torneo Clausura y la Tabla Anual

23 de agosto 2025 - 18:00hs
Nacional Progreso, campeonato clausura 2025, Maximiliano Gómez
Foto: Leonardo Carreño
Nacional Progreso, campeonato clausura 2025, Sebastián Coates
Foto: Leonardo Carreño
Nicolás López

Nicolás López

Foto: @LigaAUF

EN VIVO

Nacional recibe a Boston River este sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura y desde la hora 18 en el Gran Parque Central que una vez más lucirá sin público local debido a la sanción recibida por los albos de cuatro encuentros sin su gente, tras los hechos violentos registrados en la final del Intermedio.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Embed

Live Blog Post

Comenzó el partido en el Gran Parque Central

Ya juegan ambos por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Live Blog Post

Los dos salieron al campo de juego

Nacional y Boston River ya están en la cancha para jugar el partido.

Live Blog Post

Ambos equipos volvieron a camarines

Los dos se fueron a los vestuarios para los últimos retoques previos al encuentro.

Live Blog Post

Se intensifican los ejercicios por parte de los preparadores físicos

A medida que se acerca el partido, los dos equipos ponen más intensidad en el calentamiento previo.

Live Blog Post

Ambos planteles calientan en el césped del Gran Parque Central

Los dos equipos calientan previo al partido.

Live Blog Post

Boston River también confirmó a sus 11

Luego de que los tricolores dieran a conocer su equipo, Boston River hizo lo propio y jugará así:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bostonriver/status/1959348656286449972&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Nacional está confirmado con el retorno de Julián Millán

Pablo Peirano confirmó el equipo titular de Nacional que es este:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1959346674200932783&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Se aguarda por las alineaciones de un momento a otro

Por ahora, ninguno de los dos dio el equipo titular, que se espera de un momento a otro.

Live Blog Post

Nacional también llegó a su escenario

Los tricolores ya arribaron al Gran Parque Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1959341763270734088&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Boston River arribó al Gran Parque Central

El rival tricolor ya se encuentra en el estadio para enfrentarlo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Live Blog Post

El vestuario de Nacional espera por los jugadores

En el vestuario tricolor, los utileros ya tienen todo pronto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1959331948519682453&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Dos ausencias por decisión de Pablo Peirano

En Nacional no estarán Mauricio Pereyra ni el venezolano Rómulo Otero, tal como lo informó Referí en este link.

20241201 Mauricio Pereyra de Nacional ante Boston River
Mauricio Pereyra de Nacional ante Boston River

Mauricio Pereyra de Nacional ante Boston River

Live Blog Post

El homenaje de Nacional a Juan Izquierdo

Nacional homenajeó a Juan Izquierdo a un año de su último partido, previo a su muerte. Retiró el dorsal número 3. En este link se puede ver la nota.

Live Blog Post

El jugador de Nacional que no estará por lesión

Referí informó este viernes que Pablo Peirano no iba a poder contar con un futbolista por lesión y ese es el delantero Gonzalo Carneiro. En este link, los detalles.

Live Blog Post

Hernán Heras es el árbitro del partido

El juez del encuentro en el Gran Parque Central será Hernán Heras.

Liverpool Peñarol campeonato intermedio 2025/Hernán Heras.

Live Blog Post

Comienza la cobertura del partido Nacional vs Boston River

Aquí se inicia la cobertura de Referí del partido entre Nacional vs Boston River por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

