Nacional está pronto para jugar este sábado desde la hora 18 contra Boston River por la cuarta fecha del Torneo Clausura, otra vez como local en el Gran Parque Central y nuevamente sin público por la sanción de cuatro compromisos sin público propio debido a los hechos de violencia producidos el clásico ante Peñarol de la final del Intermedio, Mientras tanto, Pablo Peirano dio a conocer la lista de convocados y no están dos jugadores importantes, como Rómulo Otero y Mauricio Pereyra.
Las importantes ausencias en la lista de convocados de Nacional para el partido de hoy ante Boston River por el Torneo Clausura
