Las importantes ausencias en la lista de convocados de Nacional para el partido de hoy ante Boston River por el Torneo Clausura

Nacional está pronto para jugar este sábado desde la hora 18 contra Boston River por la cuarta fecha del Torneo Clausura, otra vez como local en el Gran Parque Central y nuevamente sin público por la sanción de cuatro compromisos sin público propio debido a los hechos de violencia producidos el clásico ante Peñarol de la final del Intermedio, Mientras tanto, Pablo Peirano dio a conocer la lista de convocados y no están dos jugadores importantes, como Rómulo Otero y Mauricio Pereyra.

El venezolano no viene rindiendo en los últimos encuentros de los tricolores y el técnico no lo convocó, en tanto que el experiente volante uruguayo, tampoco ha mejorado su juego.

Pablo Peirano dio a conocer en la tarde de este sábado luego de la hora 14, los jugadores convocados de Nacional para el partido contra Boston River.

Entre los que vuelven se puede notar la presencia de Bruno Arady, uno de los futbolistas que pretendían los hinchas que retornara.

El jugador estuvo ausente de los últimos dos compromisos de Nacional, ya que Peirano prefirió no citarlo.

Por su parte, el venezolano Rómulo Otero y Mauricio Pereyra, ambos de bajos rendimientos últimamente, no fueron tenidos en cuenta por el DT para este partido.

Esta es la lista de convocados de Nacional: