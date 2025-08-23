Nacional homenajeó a Juan Izquierdo y retiró para siempre el dorsal número 3 con el que jugaba, en un momento íntimo del que participaron los padres, la hermana y la esposa del exfutbolista

Nacional retiró el dorsal número 3 en homenaje a Juan Izquierdo; el presidente Ricardo Vairo y el expresidente Alejandro Balbi, acompañaron a los familiares del exfutbolista

Nacional retiró este viernes por la tarde el dorsal número 3 que utilizaba Juan Izquierdo, en una ceremonia íntima a la que concurrieron algunos familiares del exfutbolista fallecido luego de jugar ante Sao Paulo por la Copa Libertadores, en el encuentro que se jugó el 22 de agosto del año pasado, y luego de estar cinco días internado en un hospital.

Su muerte produjo gran congoja en todo el fútbol uruguayo y tuvo repercusión mundial.

La Ciudad Deportiva de Los Céspedes fue el lugar elegido por los directivos de Nacional para un acto íntimo con la familia.

En el mismo, se retiró el dorsal número 3 que utilizaba Juan Izquierdo, y participaron, entre otros, el presidente Ricardo Vairo y el exvicepresidente y actual dirigente, Alejandro Balbi.

Los padres, la hermana y la esposa del exfutbolista estuvieron presentes en el homenaje.

A su vez, Alejandro Balbi habló para todos los presentes y también concurrió todo el plantel principal de Nacional.