Nacional homenajeó a Juan Izquierdo y retiró para siempre el dorsal número 3 con el que jugaba, en un momento íntimo del que participaron los padres, la hermana y la esposa del exfutbolista

Nacional retiró este viernes por la tarde el dorsal número 3 que utilizaba Juan Izquierdo, en una ceremonia íntima a la que concurrieron algunos familiares del exfutbolista fallecido luego de jugar ante Sao Paulo por la Copa Libertadores, en el encuentro que se jugó el 22 de agosto del año pasado, y luego de estar cinco días internado en un hospital.
