FÚTBOL

El gesto de un exjugador de Peñarol que hoy recordó a Juan Izquierdo, quien el 22 de agosto pasado, defendiendo a Nacional se desvaneció y días después, perdió su vida

Un momento emotivo debido al gesto de un exfutbolista de Peñarol que recordó hoy a Juan Izquierdo, quien el 22 de agosto pasado, defendiendo a Nacional se desvaneció y días después, perdió su vida

22 de agosto 2025 - 15:23hs
Juan Izquierdo en el video de Nacional

Juan Izquierdo en el video de Nacional

Nacional

Juan Izquierdo jugó su último partido de fútbol el 22 de agosto del año pasado, cuando defendió a Nacional ante Sao Paulo por la Copa Libertadores de América, por lo que este viernes se cumple un año de ese momento horrible, ya que el futbolista se desvaneció y días más tarde murió en un hospital. En esta misma jornada, el ex Peñarol, Léo Coelho, lo recordó en sus redes sociales.

A su vez y como informó Referí, el directivo de Nacional, Alejandro Balbi, quien era el presidente tricolor en aquel momento, lo recordó en sus redes.

“Querido Juan… Un año que te fuiste… Sabés que la camiseta número 3 te va a tener presente eternamente y en Los Céspedes tu sonrisa permanente nos va a acompañar en los desafíos deportivos de todas las horas… Siempre con nosotros”, escribió el dirigente en su cuenta de X (ex Twitter).

El recuerdo de Léo Coelho hacia Juan Izquierdo

Nacional realizará un homenaje íntimo a Juan Izquierdo este mismo viernes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, como informó Referí.

El avión privado en el que viajó Darwin Núñez hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, para instalarse con su familia
ARABIA SAUDITA

El interior del lujoso avión privado en el que Darwin Núñez trasladó a su familia a Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en donde vivirá para jugar en Al-Hilal

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Diego Aguirre no tendrá a un titular indiscutido de Peñarol este domingo ante River Plate por el Torneo Clausura, mientras Leonardo Fernández puede estar en el banco de suplentes

A un año del 22 de agosto, en el que el jugador fue internado, falleciendo luego el 27 de ese mes, los tricolores harán un acto íntimo para recordarlo, según informó Minuto 1 de radio Carve Deportiva y confirmaron a Referí desde el club.

Además, según se informó, Nacional retirará la camiseta número 3, dorsal que usaba Izquierdo.

Léo Coelho, quien se fue hace poco más de una semana a jugar en Brasil, su país, y actualmente juega en Amazonas de la Serie B, con el que aún no debutó, aunque sí fue presentado, lo recordó.

Este viernes, recordó el año de la muerte de Juan Izquierdo en sus redes.

El ex Peñarol compartió un posteo de Santiago Valles que dice "Juan eterno" y que agrega: "Pasó 1 año de aquel jugar con el corazón, de dejar la vida en la cancha. Para algunos, el carnaval no siguió. Eterno Juan".

Vale recordar que ambos fueron compañeros en Nacional en 2022 y lograron el Campeonato Uruguayo.

Aquí se puede ver su reposteo:

leo coelho
Léo Coelho recordó a Juan Izquierdo

Léo Coelho recordó a Juan Izquierdo

