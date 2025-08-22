Diego Aguirre no tendrá a un titular indiscutido de Peñarol este domingo ante River Plate por el Torneo Clausura, mientras Leonardo Fernández puede estar en el banco de suplentes

Peñarol se apresta a jugar por la cuarta fecha del Torneo Clausura cuando este domingo desde la hora 18 reciba a River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura, por primera vez con público en el Estadio Campeón del Siglo, luego de la suspensión de dos partidos sin su hinchada, que sufrió el club por los graves hechos de violencia que se dieron en la final del Intermedio. Para este encuentro, Leonardo Fernández puede volver al banco, ya que no está aún 100% de su lesión, mientras que Diego Aguirre no tendrá a Emanuel Gularte.

Los carboneros vienen de un golpe duro tras quedar afuera de la Copa Libertadores de América al perder 3-1 contra Racing de Avellaneda en la última jugada del compromiso, tras un error grave de la defensa.

Además, se pitó un penal más que polémico cuando el encuentro estaba 1-1 y hasta allí, clasificaba Peñarol, a falta de 10 minutos. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en la tarde del pasado miércoles, compartió el audio y el video del VAR de esa jugada.

El zaguero Emanuel Gularte, justamente quien cometió ese penal polémico sobre Adrián "Maravilla" Martínez, no terminó bien el partido jugado el martes en Avellaneda.

Según informó una fuente del club a Referí, "tiene un pequeño esguince de rodilla".

En ese contexto, no podrá jugar ante River Plate este domingo y Diego Aguirre deberá hacer al menos una variante, por lo que tiene chance Pedro Milans.

Asimismo, la misma fuente confirmó que Leonardo Fernández sigue evolucionando de su lesión sufrida en la ida ante Racing por la Copa Libertadores, y al menos, podrá estar en el banco de suplentes.