Diego Aguirre no tendrá a un titular indiscutido de Peñarol este domingo ante River Plate por el Torneo Clausura, mientras Leonardo Fernández puede estar en el banco de suplentes

Peñarol se apresta a jugar por la cuarta fecha del Torneo Clausura cuando este domingo desde la hora 18 reciba a River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura, por primera vez con público en el Estadio Campeón del Siglo, luego de la suspensión de dos partidos sin su hinchada, que sufrió el club por los graves hechos de violencia que se dieron en la final del Intermedio. Para este encuentro, Leonardo Fernández puede volver al banco, ya que no está aún 100% de su lesión, mientras que Diego Aguirre no tendrá a Emanuel Gularte.
