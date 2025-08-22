Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre no tendrá a un titular indiscutido de Peñarol este domingo ante River Plate por el Torneo Clausura, mientras Leonardo Fernández puede estar en el banco de suplentes

Mientras Diego Aguirre diagrama el equipo titular de Peñarol para enfrentar este domingo a River Plate por el Torneo Clausura tras la eliminación de la Copa Libertadores, no podrá contar con un titular indiscutido, y Leonardo Fernández puede estar en el banco de suplentes

22 de agosto 2025 - 12:38hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol se apresta a jugar por la cuarta fecha del Torneo Clausura cuando este domingo desde la hora 18 reciba a River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura, por primera vez con público en el Estadio Campeón del Siglo, luego de la suspensión de dos partidos sin su hinchada, que sufrió el club por los graves hechos de violencia que se dieron en la final del Intermedio. Para este encuentro, Leonardo Fernández puede volver al banco, ya que no está aún 100% de su lesión, mientras que Diego Aguirre no tendrá a Emanuel Gularte.

Los carboneros vienen de un golpe duro tras quedar afuera de la Copa Libertadores de América al perder 3-1 contra Racing de Avellaneda en la última jugada del compromiso, tras un error grave de la defensa.

Gularte está lesionado

El zaguero Emanuel Gularte, justamente quien cometió ese penal polémico sobre Adrián "Maravilla" Martínez, no terminó bien el partido jugado el martes en Avellaneda.

Juan Izquierdo en el video de Nacional
FÚTBOL

El gesto de un exjugador de Peñarol que hoy recordó a Juan Izquierdo, quien el 22 de agosto pasado, defendiendo a Nacional se desvaneció y días después, perdió su vida

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Según informó una fuente del club a Referí, "tiene un pequeño esguince de rodilla".

En ese contexto, no podrá jugar ante River Plate este domingo y Diego Aguirre deberá hacer al menos una variante, por lo que tiene chance Pedro Milans.

Asimismo, la misma fuente confirmó que Leonardo Fernández sigue evolucionando de su lesión sufrida en la ida ante Racing por la Copa Libertadores, y al menos, podrá estar en el banco de suplentes.

Temas:

Peñarol Leonardo Fernández Diego Aguirre River Plate Torneo Clausura Emanuel Gularte Racing Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
FÚTBOL URUGUAYO

Tenfield anunció acciones legales en caso de que la AUF haga la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo por pliegos y confirmó que se presentará al llamado

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú
SELECCIÓN URUGUAYA

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú

Maximiliano Olivera
PEÑAROL

Maximiliano Olivera: la verdadera razón por la que Peñarol le pidió disculpas a Aerolíneas Argentinas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos