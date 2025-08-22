Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Gianni Infantino y Donald Trump anunciaron cuándo será la fecha del sorteo del Mundial 2026 al que en dos semanas buscará clasificar la selección uruguaya

Ya se sabe cuándo y dónde se sorteará la fiesta máxima del fútbol luego de una conferencia de Gianni Infantino, presidente de FIFA y Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca; ambos anunciaron cuándo será la fecha y el lugar del sorteo del Mundial 2026, al que en dos semanas buscará clasificar la selección uruguaya

22 de agosto 2025 - 14:48hs
Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de FIFA, hablaron en la Oficina Oval de la Casa Blanca y dijeron cuándo se sorteará el Mundial 2026

Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de FIFA, hablaron en la Oficina Oval de la Casa Blanca y dijeron cuándo se sorteará el Mundial 2026

FOTO: AFP

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, y al cual intentará clasificar la selección uruguaya en dos semanas cuando enfrente a Perú y a Chile -ya eliminado- ya tiene fecha y lugar en el que se llevará a cabo, según anunciaron en conjunto este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El día y el lugar en el que se hará el sorteo del Mundial 2026

Existe gran expectativa en Uruguay con relación a que la celeste pueda clasificar ya el jueves 4 de setiembre cuando enfrente a Perú en el Estadio Centenario.

De no poder hacerlo ese día, le quedará la última chance el martes 9 en Santiago contra Chile, que ya está eliminado de la fiesta máxima del fútbol.

El avión privado en el que viajó Darwin Núñez hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, para instalarse con su familia
ARABIA SAUDITA

El interior del lujoso avión privado en el que Darwin Núñez trasladó a su familia a Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en donde vivirá para jugar en Al-Hilal

Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto
FÚTBOL

El jugador titular de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por el que un club que acaba de descender de la Premier League tiene tratativas avanzadas para contratarlo

El sorteo del Mundial 2026, según se supo este viernes, se celebrará en el Kennedy Center de Washington.

La fecha será el 5 de diciembre, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El el mismo lugar, Trump estaba acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Temas:

Mundial 2026 Donald Trump FIFA Gianni Infantino sorteo

Seguí leyendo

Las más leídas

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
FÚTBOL URUGUAYO

Tenfield anunció acciones legales en caso de que la AUF haga la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo por pliegos y confirmó que se presentará al llamado

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú
SELECCIÓN URUGUAYA

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú

Maximiliano Olivera
PEÑAROL

Maximiliano Olivera: la verdadera razón por la que Peñarol le pidió disculpas a Aerolíneas Argentinas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos