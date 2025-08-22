Gianni Infantino y Donald Trump anunciaron cuándo será la fecha del sorteo del Mundial 2026 al que en dos semanas buscará clasificar la selección uruguaya

Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de FIFA, hablaron en la Oficina Oval de la Casa Blanca y dijeron cuándo se sorteará el Mundial 2026

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 , y al cual intentará clasificar la selección uruguaya en dos semanas cuando enfrente a Perú y a Chile -ya eliminado- ya tiene fecha y lugar en el que se llevará a cabo, según anunciaron en conjunto este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

A fines de julio, Referí había anunciado que se había filtrado la fecha y es la misma que se confirmó este viernes.

Existe gran expectativa en Uruguay con relación a que la celeste pueda clasificar ya el jueves 4 de setiembre cuando enfrente a Perú en el Estadio Centenario.

De no poder hacerlo ese día, le quedará la última chance el martes 9 en Santiago contra Chile, que ya está eliminado de la fiesta máxima del fútbol.

El sorteo del Mundial 2026, según se supo este viernes, se celebrará en el Kennedy Center de Washington.

La fecha será el 5 de diciembre, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El el mismo lugar, Trump estaba acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.