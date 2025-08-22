Cómo será el operativo para la Noche de la Nostalgia en Montevideo este 2025: controles de tránsito y locales habilitados

Archivo: operativo para la noche de la nostalgia

El operativo de seguridad y de controles de tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) para la Noche de la Nostalgia 2025 iniciará a la 19:00 del domingo 24 de agosto y transcurrirá hasta las 08:00 del lunes 25.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Aunque desde la intendencia comunicaron que existe la posibilidad de extender el horario "en caso de ser necesario".

El operativo contará con 71 inspectores del Servicio de Convivencia Departamental, de los que 42 estarán asignados a puestos fijos de control en locales con actividad bailable y darán apoyo en tareas de tránsito y controles de limpieza.

NOSTALGIA "Disfruta y divertite, nostalgia segura": Unasev dio detalles del operativo de tránsito por la Noche de la Nostalgia 2025

PRONÓSTICO Meteorólogo advierte por semana con días "complicados": cómo estará la Noche de la Nostalgia y el feriado no laborable del 25 de agosto

Los restantes inspectores serán asignados en equipos que actuarán en diferentes lugares de la capital para el control de locales y recepción de denuncias, que se pueden realizar por ruidos, vinculadas a cumplimiento de normativa o identificación de fiestas clandestinas, a través de la línea telefónica: 1950 5000 .

Controles de tránsito de la Noche de la Nostalgia

1692991292603.webp Inspectores de tránsito durante los controles en Maldonado Prensa Intendencia de Maldonado

En los controles de tránsito se verificará:

Consumo de alcohol y THC (marihuana) en conductores.

Licencia de conducir, libreta de propiedad y matrícula en condiciones reglamentarias.

Escapes ruidosos y otras infracciones a la normativa de tránsito.

En caso de espirometrías positivas se aplicarán sanciones: la multa por espirometría tiene un valor de 15 U.R. y la suspensión del permiso (retiro de la libreta) dependerá del resultado de la espirometría y de los antecedentes en cuanto a esta infracción, siendo el mínimo 6 meses a 60 meses en los casos reincidentes y con mayor grado (según el decreto 303/023).

Se derivará al Juzgado de Faltas si:

El resultado del test supera 1,2 g/l

Cualquier resultado positivo si adicionalmente la persona no tiene permiso de conducir.

Locales habilitados para la Noche de la Nostalgia

0011560049.webp La noche de la Nostalgia en Maroñas

Hasta este viernes, se registraron 160 solicitudes, de las cuales fueron autorizadas 118 y dos fueron canceladas (Sinergia Punta Carretas y Palacio Peñarol).

Hay 64 locales que no entran en la categoría bailes a los que se les otorgó permiso para tener actividad, como salones de fiestas y otros establecimientos.

Los eventos habilitados con aforo superior a 1.000 personas son: Velódromo, plaza Prado, plaza Mateo, sala del Museo del Carnaval, Montevideo Music Box, hotel del Prado, hotel Radisson.

El horario se extendió hasta la hora 07:00 para aquellos locales que lo solicitaron y se otorgó permiso para un after.

Por otra parte, se detectaron 48 fiestas que se estaban organizando sin haber solicitado permiso y se les envió cedulón de intimación.

Los decibeles permitidos en la Noche de la Nostalgia

pexels-aleksandar-pasaric-2078008.webp Se incautaron equipos de música, parlantes y bandejas Pexels

Los decibeles permitidos serán:

45 dB el día 24 de agosto: desde el comienzo del evento hasta la hora 23:59.

el día 24 de agosto: desde el comienzo del evento hasta la hora 23:59. 54 dB el día 25 de agosto: desde hora 00:00 hasta la hora 23:59.

La medición se realiza en el domicilio del denunciante, en un lugar de descanso.

Se recuerda que la multa por ruidos molestos es de 20 UR de base (primera sanción) y aumenta en caso de ser reincidente.