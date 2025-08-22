Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

El primer mensaje de Ignacio Martirené tras su desvinculación de Canal 12: "Estoy muy conmovido"

El periodista Ignacio Martirené publicó un mensaje en sus redes luego de ser desvinculado del informativo de Canal 12, Telemundo, esta semana

22 de agosto 2025 - 10:46hs
ignacio Martirené

ignacio Martirené

Así como Álvarez de Ron publicó este jueves su primer mensaje luego de su salida del canal donde trabajó durante 32 años, y recibió muestras de cariño de sus excompañeros, Martirené se volcó este viernes a las redes sociales para manifestar su agradecimiento por los mensajes de la audiencia y de sus colegas, y contar cómo transita estos días.

"Estoy muy conmovido por todas las muestras de cariño que me han brindado estos días muchísimas personas que no conozco y por el apoyo de mis compañeros de trabajo, colegas y amigos", escribió Martirené en su cuenta de X.

"¡Tengo lo más importante, todo lo que necesito! ¡Lo mejor está por venir, siempre para adelante!", agregó.

Martirené llegó a Canal 12 en 2020, luego de una etapa en la televisión chilena, país en el que residió durante algunos años, y pasos anteriores por Canal 4 y Canal 10.

En sus primeros tiempos en Teledoce fue parte tanto del noticiero como del programa Desayunos Informales, que dejó en 2022.

Desde entonces ha estado en Telemundo, como responsable de la información internacional, así como se desempeñó hasta ahora como conductor de la edición de los sábados del noticiero.

