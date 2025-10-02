Polémica por salarios en ASSE: expresidente optaba cobrar salario de Junta de Canelones y exvice no presentó declaración jurada

La oposición tiene en la mira al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza , por seguir ejerciendo como médico en mutualistas privadas mientras lidera el principal prestador público de salud .

Blancos y colorados han pedido su renuncia porque entienden que hay conflicto de interés . La polémica escaló tanto que los legisladores han dicho que no reconocen su legitimidad en el cargo porque entienden que está violando la Constitución .

Danza aseguró hace unas semanas a El Observador que su recibo como presidente de ASSE habla de 30 horas semanales de dedicación por $130.000 líquidos , más allá de que él asegura ser “full life” y estar “todo el día” pensando en el organismo.

Si bien la oposición cuestiona que no se dedique full time al prestador , la situación se arrastra desde hace muchos años e incluso fue reconocida en declaraciones juradas por las autoridades que estuvieron en ASSE durante la pasada administración de Luis Lacalle Pou.

Quien terminó el período como presidente, el abogado Marcelo Sosa, optó durante los cinco años por cobrar su salario como funcionario de la Junta Departamental de Canelones en lugar de la retribución de ASSE.

Sosa fue vicepresidente entre 2020 y 2024, año en que asumió la Presidencia en lugar de Leonardo Cipriani. Su declaración jurada de cese, de mayo de 2025, reporta ingresos líquidos por $132.018, una cifra mínimamente superior a la que ganaría como integrante del directorio de ASSE.

A su vez, en el reporte que presentó en 2022, detalló que podía recibir “otros ingresos” que eran variables por un “eventual ejercicio de la profesión de abogado”.

Otro caso

El odontólogo Nestor Graña, especializado en cirugía oral y maxilofacial, terminó el período como vicepresidente de ASSE tras el ascenso de Sosa por la salida de Cipriani.

Según confirmó El Observador con fuentes de ASSE, Graña también optó por no cobrar el salario de vicepresidente porque mantuvo lo que cobraba como director de Salud Bucal (su cargo anterior).

El sueldo nominal al cierre del período de este cargo era $235.342, mientras que el de vicepresidente era $203.940. Además percibió ingresos por la variable-quirúrgica de atención en el Hospital de Las Piedras.

Graña no presentó su declaración jurada, lo que motivó que ASSE lo notificara recientemente para informarle que era pasible de adquirir automáticamente la calidad de omiso por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).