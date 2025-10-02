Uno de los dos últimos detenidos por el atentado a Mónica Ferrero fue liberado

La Justicia liberó a uno de los dos últimos detenidos por el atentado contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en la madrugada del domingo.
Estos dos hombres habían sido detenidos en la noche del miércoles, luego de una serie de operativos que realizó la Policía.
Sin embargo, en la tarde de este jueves uno de ellos fue liberado, debido a que "no se encontró evidencia que lo vincule" con el atentado contra Ferrero, informó la Fiscalía.
El otro hombre, sin embargo, sigue detenido y a la espera de que se "resuelva" su situación, algo que podría ocurrir este viernes, agregaron desde la institución.
El martes la Justicia imputó a un hombre por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Estará en prisión preventiva hasta el 28 de marzo. Se trata de una persona que manejaba un auto que había sido vista en la escena del atentado.