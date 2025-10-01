Presidente de la SCJ dijo que ataque contra Mónica Ferrero fue un "ensayo" de hasta "donde puede llegar" el crimen organizado

El presidente de la Suprema Corte de Justicia ( SCJ ), John Pérez , opinó sobre el atentado sufrido por la fiscal de Corte , Mónica Ferrero, y advirtió que este hecho podría ser "ensayo" de lo que el crimen organizado y el narcotráfico "son capaces de hacer".

Tras su intervención en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, Pérez se refirió a la agresión en el hogar de Ferrero como un ataque directo a la institucionalidad del país y a una fiscal que "está ejerciendo su cargo a cabalidad" .

"Es un ataque a la institucionalidad, se atacó a una buena fiscal" , afirmó en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), y agregó que, aunque no siente "miedo" , sí siente "preocupación" por los riesgos a los que está expuesto el sistema judicial.

"Si empezamos a atacar las instituciones…" , alertó el presidente de la SCJ, subrayando que el atentado fue un "claro mensaje" sobre "hasta dónde pueden llegar" los actores del crimen organizado.

"Este atentado fue más bien un ensayo de hasta donde pueden llegar, con qué facilidad pueden llegar. En el Poder Judicial no estamos inmunes. Son pocos los jueces que tienen custodia, los de Crimen Organizado y alguno más", dijo.

En su intercambio con la prensa, Pérez se refirió también a la asignación presupuestal definida por el gobierno para la SCJ.

"De lo que pedimos, nos dieron un 6,5%. Con eso no se puede cumplir prácticamente nada", cuestionó, y criticó que al Poder Judicial "habitualmente no le dan recursos".

El presidente de la SCJ también destacó que una parte de los recursos solicitados se destinarían a mejorar la seguridad de las sedes judiciales.

"Si no tenemos fondos para pagar los servicios 222, no tenemos custodias", expresó.

Consultado sobre si el atentado contra Ferrero podría influir en una posible asignación de mayores recursos para la seguridad del Poder Judicial, Pérez respondió que esa decisión corresponde al "gobierno y al Poder Legislativo", pero insistió en la necesidad de garantizar la protección de los jueces y fiscales.