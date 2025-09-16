Dólar
/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Cámara de Senadores pide liceo completo y paga hasta $ 128 mil: mirá cuándo y cómo anotarse

En cuanto a la remuneración, el sueldo básico para los seleccionados será de $ 81.256 nominales, con una compensación especial del 58,5%

16 de septiembre 2025 - 9:32hs
Oportunidad en la Cámara de Senadores

Inés Guimaraens

La Cámara de Senadores abrirá un llamado laboral para cubrir cuatro puestos de auxiliar, cuyas tareas incluyen brindar apoyo en sala a los legisladores, controlar a los asistentes durante las sesiones, distribuir documentos entre los despachos y atender al público, entre otras funciones.

Según las bases del llamado, los funcionarios estarán sujetos a un “régimen de dedicación especial, horario sin término”, lo que implica el deber de estar disponibles y asistir a sus funciones cuando la Secretaría del Senado lo disponga. La carga horaria mínima es de 30 horas semanales.

En cuanto a la remuneración, el sueldo básico para los seleccionados será de $ 81.256 nominales, con una compensación especial del 58,5%, lo que puede alcanzar los $ 128.790.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Acreditar la aprobación de Bachillerato completo de la Dirección General de Enseñanza Secundaria (DGES) o su equivalente, certificado de egreso que acredite haber culminado el Bachillerato Técnico de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), o título superior terciario universitario.

  • Ser mayores de 18 años y menores de 51 años al cierre del período de inscripción.

  • Tener Cédula de identidad vigente.

  • Estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional y ser ciudadano natural o legal. En el caso de ciudadanos legales, estos podrán ser designados solo tres años después de haber obtenido la carta de ciudadanía.

  • Presentar un Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior.

Inscripción y proceso de selección

Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través de este enlace de la web de concursos del Parlamento entre las 14:00 horas del 1° de octubre y las 14:00 horas del 15 de octubre de 2025.

El proceso de selección incluirá dos pruebas de capacidad: una general teórica y otra específica, que tendrán un valor total de 75% en la evaluación final. La prueba general teórica tendrá un 40% de valor, mientras que la prueba específica tendrá un 35%. Los méritos académicos representarán el 15%, y los antecedentes laborales el 10%.

Si el número de inscriptos supera los 80 participantes, se realizará un sorteo para definir a los concursantes efectivos, limitándose a 20 personas por cargo vacante.

