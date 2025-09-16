Llamado laboral de Cámara de Senadores pide liceo completo y paga hasta $ 128 mil: mirá cuándo y cómo anotarse

La Cámara de Senadores abrirá un llamado laboral para cubrir cuatro puestos de auxiliar , cuyas tareas incluyen brindar apoyo en sala a los legisladores, controlar a los asistentes durante las sesiones, distribuir documentos entre los despachos y atender al público, entre otras funciones.

Según las bases del llamado, los funcionarios estarán sujetos a un “ régimen de dedicación especial, horario sin término ”, lo que implica el deber de estar disponibles y asistir a sus funciones cuando la Secretaría del Senado lo disponga. La carga horaria mínima es de 30 horas semanales.

En cuanto a la remuneración, el sueldo básico para los seleccionados será de $ 81.256 nominales, con una compensación especial del 58,5%, lo que puede alcanzar los $ 128.790.

Acreditar la aprobación de Bachillerato completo de la Dirección General de Enseñanza Secundaria (DGES) o su equivalente, certificado de egreso que acredite haber culminado el Bachillerato Técnico de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), o título superior terciario universitario.

Ser mayores de 18 años y menores de 51 años al cierre del período de inscripción.

Tener Cédula de identidad vigente .

Estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional y ser ciudadano natural o legal . En el caso de ciudadanos legales, estos podrán ser designados solo tres años después de haber obtenido la carta de ciudadanía.

Presentar un Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior.

Inscripción y proceso de selección

Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través de este enlace de la web de concursos del Parlamento entre las 14:00 horas del 1° de octubre y las 14:00 horas del 15 de octubre de 2025.

El proceso de selección incluirá dos pruebas de capacidad: una general teórica y otra específica, que tendrán un valor total de 75% en la evaluación final. La prueba general teórica tendrá un 40% de valor, mientras que la prueba específica tendrá un 35%. Los méritos académicos representarán el 15%, y los antecedentes laborales el 10%.

Si el número de inscriptos supera los 80 participantes, se realizará un sorteo para definir a los concursantes efectivos, limitándose a 20 personas por cargo vacante.