Llamado laboral de Cámara de Senadores pide liceo completo y paga hasta $ 128 mil: mirá cuándo y cómo anotarse

La Cámara de Senadores abrirá un llamado laboral para cubrir cuatro puestos de auxiliar, cuyas tareas incluyen brindar apoyo en sala a los legisladores, controlar a los asistentes durante las sesiones, distribuir documentos entre los despachos y atender al público, entre otras funciones.
Según las bases del llamado, los funcionarios estarán sujetos a un “régimen de dedicación especial, horario sin término”, lo que implica el deber de estar disponibles y asistir a sus funciones cuando la Secretaría del Senado lo disponga. La carga horaria mínima es de 30 horas semanales.
En cuanto a la remuneración, el sueldo básico para los seleccionados será de $ 81.256 nominales, con una compensación especial del 58,5%, lo que puede alcanzar los $ 128.790.
Requisitos para postularse
Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-
Acreditar la aprobación de Bachillerato completo de la Dirección General de Enseñanza Secundaria (DGES) o su equivalente, certificado de egreso que acredite haber culminado el Bachillerato Técnico de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), o título superior terciario universitario.
-
Ser mayores de 18 años y menores de 51 años al cierre del período de inscripción.
-
Tener Cédula de identidad vigente.
-
Estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional y ser ciudadano natural o legal. En el caso de ciudadanos legales, estos podrán ser designados solo tres años después de haber obtenido la carta de ciudadanía.
-
Presentar un Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior.
Inscripción y proceso de selección
Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través de este enlace de la web de concursos del Parlamento entre las 14:00 horas del 1° de octubre y las 14:00 horas del 15 de octubre de 2025.
El proceso de selección incluirá dos pruebas de capacidad: una general teórica y otra específica, que tendrán un valor total de 75% en la evaluación final. La prueba general teórica tendrá un 40% de valor, mientras que la prueba específica tendrá un 35%. Los méritos académicos representarán el 15%, y los antecedentes laborales el 10%.
Si el número de inscriptos supera los 80 participantes, se realizará un sorteo para definir a los concursantes efectivos, limitándose a 20 personas por cargo vacante.