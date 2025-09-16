La Intendencia anunció cambios en el sistema de limpieza y gestión de residuos en un barrio de Montevideo

A partir de un proceso participativo con los vecinos, la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a implementar una serie de medidas para mejorar el sistema de limpieza y la gestión de residuos en Ciudad Vieja.

Nuevas papeleras y contenedores reciclables Como parte de este proceso, se instalaron nuevas papeleras en las peatonales Pérez Castellano y Sarandí, ubicaciones clave que se suman a las papeleras recientemente colocadas en la Av. 18 de Julio. Esta es solo una de las acciones que la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo contempla en su primera fase, cuyo objetivo es lograr una ciudad más limpia y sostenible a través de 18 medidas implementadas por el Departamento de Desarrollo Ambiental.

Además, se llevó a cabo un importante reacondicionamiento de contenedores. Las tareas incluyeron lavado, lijado, pintura y la colocación de nuevos adhesivos que indican de manera clara y estandarizada el tipo de material que debe depositarse. Según la Norma UNIT ISO 1239, los colores de los contenedores también fueron modificados: de naranja a verde para los reciclables y de verde a gris para los residuos mezclados, con el fin de unificar la identificación de los contenedores en todo el departamento.

Reubicación y organización de contenedores reciclables Con el fin de mejorar la eficiencia en la recolección de materiales reciclables, se reorganizó la ubicación de los contenedores, creando islas de tres contenedores en puntos estratégicos de la Ciudad Vieja. Estas islas estarán ubicadas en los siguientes puntos:

Circunvalación Durango esquina Washington

Ciudadela esquina Camacuá

Ituzaingó entre Piedras y Cerrito

Ituzaingó esquina Sarandí

Juan Lindolfo Cuestas esquina Buenos Aires

Juan Lindolfo Cuestas entre Washington y 25 de Mayo

Reconquista entre Pérez Castellano y Colón

Misiones esquina Reconquista

Juncal entre Rambla Franklin D. Roosevelt y Piedras

Juncal entre Sarandí y Buenos Aires Se sugiere que los residentes depositen materiales como plástico, papel, cartón, latas y vidrio en estos contenedores, asegurándose de que el material esté limpio y seco antes de ser depositado. En paralelo, se ha reforzado el servicio de barrido, priorizando zonas de mayor tránsito y concentración de personas, como las principales avenidas. Las tareas de barrido incluyen una nueva distribución de recursos en zonas clave, con el objetivo de mantener la limpieza y mejorar la calidad de los espacios públicos.