Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / CIUDAD VIEJA

La Intendencia anunció cambios en el sistema de limpieza y gestión de residuos en un barrio de Montevideo

Se reorganizó la ubicación de los contenedores, creando islas de tres contenedores en puntos estratégicos

16 de septiembre 2025 - 11:19hs
20250911dicimouypd7078

A partir de un proceso participativo con los vecinos, la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a implementar una serie de medidas para mejorar el sistema de limpieza y la gestión de residuos en Ciudad Vieja.

Nuevas papeleras y contenedores reciclables

Como parte de este proceso, se instalaron nuevas papeleras en las peatonales Pérez Castellano y Sarandí, ubicaciones clave que se suman a las papeleras recientemente colocadas en la Av. 18 de Julio. Esta es solo una de las acciones que la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo contempla en su primera fase, cuyo objetivo es lograr una ciudad más limpia y sostenible a través de 18 medidas implementadas por el Departamento de Desarrollo Ambiental.

Además, se llevó a cabo un importante reacondicionamiento de contenedores. Las tareas incluyeron lavado, lijado, pintura y la colocación de nuevos adhesivos que indican de manera clara y estandarizada el tipo de material que debe depositarse. Según la Norma UNIT ISO 1239, los colores de los contenedores también fueron modificados: de naranja a verde para los reciclables y de verde a gris para los residuos mezclados, con el fin de unificar la identificación de los contenedores en todo el departamento.

Más noticias
la intendencia confirmo que este martes se enciende un nuevo semaforo con ia en montevideo: mira en que cruce
TRÁNSITO

La Intendencia confirmó que este martes se enciende un nuevo semáforo con IA en Montevideo: mirá en qué cruce

metsul preve que la segunda quincena de setiembre traiga lluvias, tormentas y fluctuaciones de temperatura
CLIMA

Metsul prevé que la segunda quincena de setiembre traiga lluvias, tormentas y fluctuaciones de temperatura

Reubicación y organización de contenedores reciclables

Con el fin de mejorar la eficiencia en la recolección de materiales reciclables, se reorganizó la ubicación de los contenedores, creando islas de tres contenedores en puntos estratégicos de la Ciudad Vieja. Estas islas estarán ubicadas en los siguientes puntos:

  • Circunvalación Durango esquina Washington

  • Ciudadela esquina Camacuá

  • Ituzaingó entre Piedras y Cerrito

  • Ituzaingó esquina Sarandí

  • Juan Lindolfo Cuestas esquina Buenos Aires

  • Juan Lindolfo Cuestas entre Washington y 25 de Mayo

  • Reconquista entre Pérez Castellano y Colón

  • Misiones esquina Reconquista

  • Juncal entre Rambla Franklin D. Roosevelt y Piedras

  • Juncal entre Sarandí y Buenos Aires

Se sugiere que los residentes depositen materiales como plástico, papel, cartón, latas y vidrio en estos contenedores, asegurándose de que el material esté limpio y seco antes de ser depositado.

En paralelo, se ha reforzado el servicio de barrido, priorizando zonas de mayor tránsito y concentración de personas, como las principales avenidas. Las tareas de barrido incluyen una nueva distribución de recursos en zonas clave, con el objetivo de mantener la limpieza y mejorar la calidad de los espacios públicos.

Temas:

Intendencia limpieza residuos Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo
RESTAURANTE

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

Edgar Welker
FÚTBOL URUGUAYO

Edgar Welker denunció "amenazas comerciales" de Tenfield; Osvaldo Giménez le respondió que la empresa "no es ningún cuco" y que el dueño de Dexary les debe dinero

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos