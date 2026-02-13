Flotador que se infla al tocar el agua y dron resistente a ráfagas de viento: así funciona el nuevo sistema de emergencia que utilizará la IM en playas

La Intendencia de Montevideo (IM) realizó el primer ejercicio de rescate con dron en América aplicado al salvamento marítimo, en una prueba controlada que busca evaluar cómo la tecnología puede reducir los tiempos de respuesta ante situaciones críticas en playas.

El simulacro se desarrolló ante un escenario de persona en riesgo en el agua. En ese contexto, el dron despega de inmediato, localiza al bañista y libera un chaleco o flotador autoinflable que se activa al entrar en contacto con el agua, permitiendo sostener la flotación mientras el equipo humano completa el rescate.

El dispositivo fue diseñado específicamente para tareas de salvamento costero y presenta diferencias técnicas respecto a un dron convencional. Cuenta con ocho motores , lo que le otorga mayor estabilidad y capacidad de maniobra, incluso con ráfagas de viento.

Está construido con materiales preparados para operar en condiciones geográficas adversas, con presencia de salinidad, arena, viento y agua , lo que mejora su durabilidad y disponibilidad operativa en el entorno costero.

En caso de emergencia, el sistema se activa con rapidez: el piloto especializado —integrado al Servicio de Guardavidas— dirige el dron hacia la zona señalada, identifica visualmente a la persona en el agua y libera el dispositivo de flotación. El flotador se infla automáticamente al tocar el agua y permite que la víctima se mantenga a flote hasta la llegada del rescate humano.

Desde la comuna se subraya que la tecnología refuerza y no sustituye el trabajo de los guardavidas. El dron opera subordinado al equipo profesional, que mantiene el control del operativo.

Una prueba pionera en América

El ejercicio consistió en un rescate controlado y es la primera vez que se realiza en el continente. La experiencia se desarrolla junto a la empresa española General Drones, especializada en el uso de drones para salvamento marítimo y vigilancia costera, cuya tecnología ya ha sido utilizada en escenarios operativos reales y fue desarrollada con participación directa de personal de rescate.

El simulacro permitió evaluar el uso de tecnología aplicada como apoyo al Servicio de Guardavidas, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y aportar herramientas a la meta de “ahogamiento cero” en las playas de Montevideo.

La iniciativa forma parte de un trabajo conjunto dentro de la IM que articula la experiencia operativa del Servicio de Guardavidas, las políticas de prevención vinculadas al uso seguro del espacio público y el trabajo territorial en coordinación con el Municipio A.

El proyecto se enmarca además en el proceso de consolidación de un ecosistema de innovación territorial vinculado al Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTI Cerro), donde la Intendencia proyecta la Usina Digital de Montevideo como espacio público de innovación aplicada.

La directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, Silvia Nane, explicó que la Intendencia coordina con otras instituciones y organismos del Estado para estudiar las normativas necesarias ante una eventual implementación operativa del sistema.

Desde la comuna señalan que la demostración apunta a gobernar la innovación “poniendo la tecnología al servicio de las personas” y fortaleciendo los servicios públicos con herramientas que permitan actuar con mayor rapidez en situaciones de riesgo.