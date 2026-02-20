Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset, fue trasladada de cárcel en Paraguay bajo un estricto operativo de seguridad

La uruguaya Gianina García Troche , expareja del narcotraficante Sebastián Marset , fue trasladada de cárcel en Paraguay , pasando del establecimiento militar Viñas Cue a un centro penitenciario de máxima seguridad para mujeres , a pocos kilómetros de Asunción.

Según informó el Ministerio de Justicia paraguayo en un comunicado, García Troche fue trasladada para dar cumplimiento a la orden dictada por la jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía .

"El procedimiento de traslado e ingreso se realizó bajo estrictas medidas de seguridad , conforme a los protocolos vigentes, con la coordinación interinstitucional correspondiente, garantizando en todo momento el resguardo de la integridad física de la persona privada de libertad y del personal interviniente", señala el escrito.

Medios paraguayos señalaron que en la nueva cárcel de García Troche hay otras 13 reclusas , y que la uruguaya permanecerá aislada , sin interacción con el resto de las presas. Tendrá dos horas para hacer actividad física y podrá recibir visitas solo de sus abogados y familiares directos .

Gianina García Troche fue trasladada a la cárcel Martín Mendoza De esta forma llegaba la esposa de de Marset al pabellón de mujeres de la cárcel de máxima seguridad. #ComunidadMonumental pic.twitter.com/5KparkJszK

García Troche está imputada por la operación A Ultranza, que descubrió la red de tráfico internacional de drogas liderada por Marset, que permanece prófugo. La uruguaya está imputada por lavado de activos, ya que figuraba como titular de varias empresas.

Hace cuatro meses, en una declaración ante la Justicia de Paraguay, García Troche dijo estar separada de Marset desde que, según ella, se entregó a las autoridades en Madrid el pasado julio.

En los últimos meses, en tanto, denunció las condiciones de reclusión bajo las cuales se encontraba en la cárcel de Viñas Cue. En un video filmado con un celular y luego divulgado por sus familiares en redes sociales, la uruguaya aseguró que no era "nada lindo" estar en ese lugar.

"El día que tomé la decisión de entregarme, tuve que dejar de ser mujer para ser mamá. Perdí al amor de mi vida que era Sebastián; tengo tres hijos acá y otro en otro lado. Mi familia se rompió por completo”, expresó. Por ese video fue sancionada, ya que accedió al teléfono de un familiar durante una de las visitas.