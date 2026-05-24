Fernando Pereira es afín a un gran "consenso" para ser electo en el Congreso como presidente del Frente Amplio

El Congreso del Frente Amplio no unge a un presidente de la fuerza política desde que 1.001 manos se levantaron hace ya 18 años para renovar el mandato confiado por Tabaré Vázquez al exrector Jorge Brovetto .

La falta de candidatos unánimes condujo desde entonces a las tres elecciones sucesivas que aún hoy son reivindicadas como “conquistas” por parte de los grupos menos hegemónicos de la estructura.

Sin ninguna propuesta alternativa, el nombre de Fernando Pereira vuelve a concitar esos amplios consensos que en el pasado blindaron a Líber Seregni y Vázquez, pero esta vez lo hace en pleno gobierno golpeado por la opinión pública y en un Frente Amplio cauteloso ante un posible castigo de su base militante.

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El actual presidente de la coalición de izquierda reconoció a El Observador que su designación mediante Congreso –y no por la vía de unos comicios abiertos– “es el mecanismo estatutario” y que “la excepcionalidad es hacer la elección”.

El artículo 78 de los estatutos establece en efecto que “el presidente y los vicepresidentes del Frente Amplio serán designados por el Congreso”. De no lograr cuatro quintos de los votos presentes en el Plenario Nacional para elevar el nombre al órgano máximo de conducción, los representantes de la estructura se limitan a remitir una nómina de candidatos.

“Hay una cantidad enorme de sectores que lo ha explicitado (el respaldo a su candidatura) y obviamente hay que analizarlo (la posibilidad de ser consagrado en el Congreso), porque en la medida que se construya un consenso de esa naturaleza, naturalmente que es un tremendo halago”, sostuvo Fernando Pereira al ser consultado para esta nota.

El exsindicalista planteó que “si se genera ese consenso que en la elección anterior no se hizo, es mucho mejor para el Frente Amplio”. Pereira también negó haber sido el impulsor de esa iniciativa, pero concedió que también él lo ha ido “transmitiendo”, en tanto “para la presidencia del Frente Amplio siempre es mejor un presidente que llega con los más amplios consensos”.

20250501 Acto 1° de mayo. Fernando Pereira Foto: Inés Guimaraens

“Le huyo bastante a las elecciones de tercios, las mayorías tienen que ser sólidas”, defendió el presidente de la coalición oficialista. Pereira agregó no obstante que si no se dan las condiciones tampoco será problema someterse a las urnas en una elección posterior al Congreso.

El gran “manto” que cubre el debate y del que nadie reniega fuera de micrófono es el temor de los dirigentes de exponer a Pereira a una participación más baja que la que tuvo la orgánica frenteamplista a fines de 2021, donde sufragaron más de 130 mil personas.

En el MPP preocupa en especial que ese dato no se vuelva en un golpe al propio gobierno de Yamandú Orsi, que acumula episodios de insatisfacción con el núcleo duro de la izquierda. De hecho, uno de los temas discutidos durante el último plenario del movimiento a fines de abril fue la “responsabilidad” de procurar una “mayor presencia” de su militancia en la estructura frenteamplista de cara al Congreso, según pudo reconstruir El Observador.

El Partido Comunista, un peso pesado que tiene mucha mayor representación en la orgánica frenteamplista que en el Parlamento, ya movió a favor de Pereira tras el anuncio del senador Óscar Andrade durante el acto de “los mártires de la 20”. Fiel a su retórica, el sector empujará en pos de elegir al presidente en el Congreso, como marcan los estatutos, dijeron fuentes políticas.

En ese escenario en que todos hablan con todos pero ninguno toma resolución formal –el MPP incluso no ha publicado su respaldo oficial a Pereira–, los sectores de Seregnistas ya fijan una posición contraria y promueven que la elección del presidente del Frente Amplio sea mediante elección abierta.

Así lo ha decidido por ejemplo la agrupación de Mario Bergara, según confirmó a El Observador el dirigente Ewe Vaz de Fuerza Renovadora, quien habló de las elecciones para presidente frenteamplista como una “conquista” desde el 2012, al tiempo que Asamblea Uruguay dará en breves la discusión en su interna.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) también resolvió en esa línea. “No tener elecciones abiertas sería un retroceso y es la mejor forma de tener a un Frente Amplio conectado con la realidad”, dijo a El Observador su presidente, Juan Martín Fernández, quien es a su vez el director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El sector –que reiteró su apoyo a Pereira– había reafirmado el pasado fin de semana en una declaración “la importancia de fortalecer los espacios de participación democrática” dentro del Frente y citó la convocatoria a comicios como la “herramienta para ampliar el vínculo con la ciudadanía y fortalecer la legitimidad” de las “decisiones colectivas”.

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Por otro lado, Seregnistas sí coincide con el MPP en acelerar el proceso eleccionario para este año, bajo la premisa compartida de que el oficialismo debe laudar su interna cuanto antes y desplegarse para defender al gobierno.

Festejos del Frente Amplio en las elecciones departamentales Festejos del Frente Amplio en las elecciones departamentales Foto: Inés Guimaraens

Comunistas, socialistas y bases han manifestado en distintos ámbitos su convicción de que no están dadas las condiciones para convocar a elecciones este año, entre el Mundial de fútbol, el Congreso de Educación, la Rendición de Cuentas, los plenarios y el propio Congreso frenteamplista.

Consultado al respecto, Fernando Pereira respondió que no tiene una decisión y aventuró que si las elecciones se celebran este año, tienen que “empezar ahora” a trabajar por ellas. Sea o no su designación mediante Congreso, comicios habrá sí o sí para renovar las autoridades del Plenario Nacional y de las Departamentales.

El presidente del Frente Amplio también le bajó el perfil a la eventual complicación de exponerse a malos resultados. “En 2021 había gente que decía que íbamos a andar en 60 mil votos. El más optimista decía que llegábamos hasta 100 mil. Y fueron más de 130 mil”, defendió el dirigente y acusó que interpretar una baja participación como un golpe al gobierno “es parte de la política chica".

“La gente participa. Incluso la elección que se dice que fue chica, fue de 90 mil votos. Honestamente, ¿qué otro partido puede hacer una elección de 90 mil personas en Uruguay?”, asestó.