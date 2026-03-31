Bergara atribuye caída en aprobación a "factores políticos" y "fricciones que se están dando en la interna" del FA

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , vinculó la caída en la valoración de su gestión y la del presidente Yamandú Orsi en las encuestas con "fricciones que se están dando en la interna" del Frente Amplio en discusiones que "son más de índole político-ideológico y no tanto de gestión" .

En entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12), Bergara señaló la necesidad de "desmenuzar" las encuestas y apuntó que estas dos coinciden "en un punto en donde la baja aprobación está inusualmente baja dentro del Frente Amplio" .

"Creo que ahí hay un factor político que afecta tanto al gobierno nacional como al gobierno departamental, que obviamente estamos obligados a analizar y evaluarlo en términos también políticos" , sostuvo, y añadió que a su entender "no es casualidad" que exista una aprobación "tan baja" dentro de la "fuerza política en las dos percepciones".

"Bergara no la tiene fácil": 52% desaprueba la gestión del intendente de Montevideo y 29% la aprueba, según encuesta de Cifra

"Mi sensación es que sí puede haber elementos que estén asociados a la gestión tanto del gobierno (nacional) como del gobierno departamental, pero también hay otras fricciones que se están dando en la interna de la fuerza política, discusiones que son más de índole político-ideológico y no tanto de gestión, porque cuando uno ve en los grupos y en los comités los temas de discusión, capaz que no es tanto la basura o tal medida de gobierno, sino que tiene que ver con si le decimos genocidio o no le decimos genocidio, el 1%, el Escudo de las Américas, las acciones de las empresas públicas, o sea, cuestiones que están como en otra dimensión de lo que es propiamente la gestión ", dijo.

Tras esto, retiró que, a su entender, el "centro de los malestares" en las encuestas en cuanto a los votantes del FA tiene más que ver con los temas antes mencionados y "no tanto con aspectos puntuales de gestión, ni de gobierno nacional, ni de gobierno departamental".

"Son discusiones ideológicas, políticas, totalmente legítimas. Que siempre hubo dentro del Frente Amplio, pero hoy se están expresando más de esta manera. Yo trato de respetar lo que veo en cuanto a cuáles son los factores de debate, de discusión, de disgusto, de malestar interno en el Frente. Y yo siento que son más bien estos temas", aseveró.

Consultado sobre si el Frente Amplio debería posicionarse más hacia la izquierda, Bergara descartó una definición en esos términos: "No soy afecto a medir esto en términos de giro a la izquierda o a la derecha. Creo que esa es una simplificación demasiado gruesa".

Para el jefe comunal, el desafío pasa por "debatir, explicar y comprender" las diferencias internas sin caer en lecturas simplistas.

Las encuestas sobre la gestión de Bergara en Montevideo

Según los datos de Equipos, encargado del monitoreo bimensual de la gestión departamental, 28% aprueba la gestión del intendente de Montevideo y 37% la desaprueba. Otro 28% tiene juicios intermedios y 7% no supo qué contestar o no opinó.

Si se compara con la anterior medición de esta empresa, con datos de octubre, la aprobación pasó de 31% a 28% y la desaprobación creció de 33% a 37%.

Entre los votantes del Frente Amplio en las pasadas elecciones nacionales, Bergara registra 40% de aprobación y 19% de desaprobación. También en este electorado creció la desaprobación y bajó la aprobación teniendo en cuenta la medición anterior (pasó de 43% a 40% la aprobación y subió de 15% a 19% la desaprobación).

Por otra parte, los datos de la consultora Cifra muestran que 52% de la población desaprueba la gestión de Bergara, mientras que 29% la aprueba. Otro 11% no la aprueba ni la desaprueba y el 8% no opinó.

Respecto a la última medición de Cifra, la desaprobación de la gestión del intendente pasó de 39% en noviembre a 52% en febrero. Y la aprobación cayó del 41% al 29%.

Si se mira la evaluación de la gestión según el voto en las pasadas elecciones, Cifra concluye que 39% de los frenteamplistas aprueba la gestión y 40% la desaprueba.

Las encuestas sobre la gestión de Orsi

En cuanto a la gestión de Orsi, la consultora Equipo, en línea con otros sondeos realizados por encuestadoras como Opción y Cifra, también registró en febrero un deterioro en los indicadores de evaluación.

Según los datos presentados, la desaprobación del presidente asciende a 40%, mientras que la aprobación se ubicó en 33%.

Esto deja al gobierno con un saldo neto por primera vez en lo que va de la administración con -7 puntos. Esto surge de la diferencia entre la desaprobación y la aprobación.

En la encuesta más inmediata, la de noviembre de 2025, la desaprobación se ubicaba en 36%, la aprobación en 36% y los juicios intermedios en 25%.