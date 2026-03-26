"Bergara no la tiene fácil": 52% desaprueba la gestión del intendente de Montevideo y 29% la aprueba, según encuesta de Cifra

La consultora Cifra presentó este jueves en Telemundo una nueva encuesta sobre la evaluación de la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara .

El análisis realizado entre el 18 y el 28 de febrero muestra que 52% de la población desaprueba la gestión de Bergara , mientras que 29% la aprueba . Otro 11% no la aprueba ni la desaprueba y 8% no opinó.

Respecto a la última medición de Cifra, la desaprobación de la gestión del intendente pasó de 39% en noviembre a 52% en febrero . Y la aprobación cayó de 41% a 29%.

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Si se mira la evaluación de la gestión según el voto en las pasadas elecciones, Cifra concluye que 39% de los frenteamplistas aprueba la gestión y 40% la desaprueba . Entre los votantes de la coalición, en tanto, 73% desaprueba la gestión y 15% la aprueba .

Respecto a las personas que votaron en blanco o anulado en las pasadas elecciones, 45% desaprueba la gestión de Bergara y 30% la aprueba.

"La caída de los juicios positivos en estos últimos meses se debe sobre todo a que muchos menos frenteamplistas aprueban su gestión hoy que en noviembre", señaló la consultora en su análisis.

Y agrega que, a diferencia del presidente Yamandú Orsi (que recibe una evaluación positiva de la mayoría de los frenteamplistas), "solo 39% de los montevideanos frenteamplistas aprueba la gestión de Bergara en la intendencia".

Por todas estas razones es que la consultora afirma que el intendente "no la tiene fácil".

"Luego de 36 años a cargo de Montevideo, los montevideanos tienden a responsabilizar al Frente de todos los problemas del departamento, que son muchos. Pero también pesa la interna político partidaria, donde distintos sectores 'se culpan' por errores pasados y también discrepan sobre las mejores soluciones a futuro", señala también.