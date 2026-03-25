Bergara dijo que es "falso" que haya que reestudiar proyecto en 18 de Julio sin el túnel y que no es "fructífero" discutir qué opción era mejor o peor

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , consideró que no es "fructífero" plantear la discusión sobre la reforma del transporte metropolitano en términos de cuál proyecto es "mejor o peor" , si uno que contempla la construcción de un túnel en 18 de Julio o uno que no lo hace.

Bergara fue consultado en una entrevista con Canal 5 sobre las declaraciones del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , y de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, quienes reconocieron que la propuesta que presentó la Intendencia de Montevideo para evitar la construcción de un túnel en 18 de Julio no es mejor a la que tenía el gobierno nacional , porque no logra una reducción tan significativa en los tiempos de viaje ni en la velocidad de circulación de los ómnibus .

" Ningún proyecto es mejor que el otro, ninguno es perfecto. Los dos tienen ventajas y desventajas ", señaló el intendente, quien insistió en que la diferencia sin túnel o con túnel era de solo tres minutos y medio. Y agregó al ser específicamente consultado por las críticas desde el gobierno nacional: " Creo que no es fructífero plantearlo en términos de cuál es mejor o cuál es peor ".

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Dijo también que no es "intelectualmente honesto" que se planteen solo las "bellezas" que tenía la propuesta de construir un túnel en 18 de Julio y aludió a las "dificultades" que esto hubiese tenido en términos de costo, duración de las obras e impacto en la vida cotidiana de las personas.

"Hay un tema de costos. Se compara como si los dos proyectos costaran lo mismo. Me resisto un poco, porque creo que estamos todos en un marco de acuerdo de que hay que avanzar con el proyecto metropolitano con todas sus dimensiones. Quedarnos en esta discusión (sobre el túnel de 18 de Julio) me parece un poco chiquito", sostuvo Bergara.

Por otra parte, señaló que es "falso" afirmar que sin el túnel en 18 de Julio el proyecto de movilidad metropolitano debe ser estudiado de cero, como planteó en una entrevista con El Observador el arquitecto que lidera el grupo de trabajo desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Lucio De Souza.

"Eso es falso. Cada uno tendrá la opinión que tiene, lo entiendo dado que fue una de las personas que trabajó en el proyecto de soterramiento", respondió Bergara.