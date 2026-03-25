Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Viernes:
Mín  19°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / MOVILIDAD

Bergara dijo que es "falso" que haya que reestudiar proyecto en 18 de Julio sin el túnel y que no es "fructífero" discutir qué opción era mejor o peor

El intendente de Montevideo agregó que se resiste al debate "chiquito" del túnel en 18 de Julio porque el proyecto involucra más dimensiones

25 de marzo de 2026 20:54 hs
Mario Bergara. Achivo

Mario Bergara. Achivo

Foto: Inés Guimaraens

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, consideró que no es "fructífero" plantear la discusión sobre la reforma del transporte metropolitano en términos de cuál proyecto es "mejor o peor", si uno que contempla la construcción de un túnel en 18 de Julio o uno que no lo hace.

Bergara fue consultado en una entrevista con Canal 5 sobre las declaraciones del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, quienes reconocieron que la propuesta que presentó la Intendencia de Montevideo para evitar la construcción de un túnel en 18 de Julio no es mejor a la que tenía el gobierno nacional, porque no logra una reducción tan significativa en los tiempos de viaje ni en la velocidad de circulación de los ómnibus.

"Ningún proyecto es mejor que el otro, ninguno es perfecto. Los dos tienen ventajas y desventajas", señaló el intendente, quien insistió en que la diferencia sin túnel o con túnel era de solo tres minutos y medio. Y agregó al ser específicamente consultado por las críticas desde el gobierno nacional: "Creo que no es fructífero plantearlo en términos de cuál es mejor o cuál es peor".

Más noticias

La nueva 18 de Julio que Bergara la propuso a Orsi: corredor por el medio para ómnibus, menos espacio para autos y sin túnel

"Habría que estudiar todo de nuevo": uno a uno los argumentos que presentaban quienes defendían el túnel en 18 de Julio y las advertencias de expertos

Dijo también que no es "intelectualmente honesto" que se planteen solo las "bellezas" que tenía la propuesta de construir un túnel en 18 de Julio y aludió a las "dificultades" que esto hubiese tenido en términos de costo, duración de las obras e impacto en la vida cotidiana de las personas.

"Hay un tema de costos. Se compara como si los dos proyectos costaran lo mismo. Me resisto un poco, porque creo que estamos todos en un marco de acuerdo de que hay que avanzar con el proyecto metropolitano con todas sus dimensiones. Quedarnos en esta discusión (sobre el túnel de 18 de Julio) me parece un poco chiquito", sostuvo Bergara.

Por otra parte, señaló que es "falso" afirmar que sin el túnel en 18 de Julio el proyecto de movilidad metropolitano debe ser estudiado de cero, como planteó en una entrevista con El Observador el arquitecto que lidera el grupo de trabajo desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Lucio De Souza.

"Eso es falso. Cada uno tendrá la opinión que tiene, lo entiendo dado que fue una de las personas que trabajó en el proyecto de soterramiento", respondió Bergara.

Las más leídas

Llamado laboral de Antel para 48 vendedores con sueldo de 61 mil pesos y secundaria completa: los requisitos

Blancos citarán al Parlamento a ministra de Transporte tras negativa del túnel: Lema dijo que hay "improvisación permanente"

Canal 5 confirmó a los relatores y comentaristas para la transmisión oficial del Mundial 2026 y anunció qué partidos emitirá

"Habría que estudiar todo de nuevo": uno a uno los argumentos que presentaban quienes defendían el túnel en 18 de Julio y las advertencias de expertos

Temas

18 de julio transporte Mario Bergara

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos