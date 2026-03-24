La nueva 18 de Julio que Bergara la propuso a Orsi: corredor por el medio para ómnibus, menos espacio para autos y sin túnel

La Intendencia de Montevideo presentó este martes su propuesta para reformar la Avenida 18 de Julio pero sin construir un túnel, como pretendía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

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La propuesta, según reconstruyó El Observador con participantes de la reunión que encabezó el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, busca reducir los tiempos de traslado desde la Ciudad Vieja hasta Tres Cruces de los 22 minutos actuales a 10 minutos. Con túnel, se proyectaba que el tiempo se reduciría a siete minutos.

Por el medio de la avenida habrá dos corredores –uno por sentido– para que circulen exclusivamente los nuevos ómnibus BRT. Habrá una priorización semafórica para que los buses puedan circular a velocidad.

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Tal como estaba previsto con el túnel, habrá seis paradas a lo largo de la avenida, ubicadas a unos 500 metros de distancia.

Al lado de los corredores estará la ciclovía.

El espacio para los vehículos particulares se reducirá.

Para descongestionar el tránsito se cambiará el sentido de algunas calles laterales. Aún no se definió cuáles.

Otro de los temas a resolver por la intendencia será qué ocurrirá con la Estatua de la Paz que se erige en medio de la calzada a la altura de la Plaza Cagancha, cuyo traslado se evalúa.

El proyecto final se presentará en los próximos días. El presidente Yamandú Orsi dijo este martes en rueda de prensa que "a simple vista" el proyecto funciona y que se llevará adelante salvo que "los técnicos" determinen que es "inviable".

Luego se comenzará a diagramar el proyecto ejecutivo, para iniciar los trámites de la megaobra y la preparación de las licitaciones.

Las obras comenzarán en 2027 y se espera que culminen en 2029, en plena etapa electoral.