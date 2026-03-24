Cómo sería la "obra más compleja" prevista en la reforma del transporte: en la Plaza de la Bandera y con dos niveles subterráneos

Mientras el gobierno y los intendentes de Montevideo y Canelones definen qué sucederá con el túnel en 18 de Julio , el presidente Yamandú Orsi puso este lunes el foco en la obra "más compleja" que, según dijo, tendrá la reforma del transporte metropolitano: un intercambiador con dos niveles subterráneos en Tres Cruces.

La intervención en este punto de Montevideo, uno de los más congestionados en materia de tránsito en horas pico, había sido señalada –como gran parte de lo que recoge el proyecto de reforma del transporte metropolitano– por el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) en 2024 .

Meses después, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ahondó en la obra en los documentos liberados referidos a la reforma del transporte en Montevideo, tal como informó El Observador en noviembre del año pasado .

Orsi dijo que la obra más compleja de la reforma del transporte es Tres Cruces y no descartó tomarse "un tiempo más" para decidir túnel en 18 de Julio

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Allí se incluyeron varios renders del proyecto, basados en el trabajo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Intercambiador tres cruces plano calles Foto: render proyecto FADU

Y en las últimas semanas, con la divulgación de documentos técnicos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se profundizó en el funcionamiento y el diseño que tendría este intercambiador, y lo que se busca con ese espacio. Cabe aclarar, sin embargo, que esto es un insumo que podría sufrir modificaciones en el proyecto final y en las licitaciones que decida hacer el gobierno.

El documento "Proyecto de Movilidad Metropolitana" de la FADU señala que la obra en Tres Cruces sería una de las "piezas principales" de la reforma del transporte, cuya importancia radica en la "ubicación" y en la "capacidad de articular el sistema de LAF (líneas de alta frecuencia) con el resto del sistema de transporte público y privado del Área Metropolitana de Montevideo".

La FADU también advierte en el documento que la obra sería "una operación muy grande, compleja y ambiciosa" desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico.

Intercambiador Tres Cruces plaza Foto: render proyecto FADU

¿Cómo funcionaría este intercambiador? En el nivel cero, es decir, a la altura de la superficie, donde hoy está la Plaza de la Bandera, habría un gran espacio verde. En el documento de la FADU es llamado "reserva biótica urbana", con "funciones ambientales y sociales".

Esta "reserva" serviría para capturar "agua de lluvia", pero también absorber "contaminantes atmosféricos", generar sombra, regular la temperatura, fomentar la biodiversidad y mitigar el "efecto de isla de calor".

"El diseño incorpora jardines de lluvia, especies arbóreas autóctonas, praderas florales, zonas de sombra, bancos, bebederos, caminos peatonales accesibles y espacios de estar, generando un entorno amable, seguro y educativo", según lo proyectado por el documento de la FADU.

Desde esta plaza los usuarios del transporte podrían acceder a los niveles inferiores, "construidos en acero inoxidable y vidrio", que tendrían "los dispositivos de ingreso con validación de tickets, servicios sanitarios, salas de lactancia, puntos de información, etc".

En el nivel menos uno, en tanto, se proyecta una "gran plaza pública semicubierta" donde estarían las paradas de ascenso y descenso de los ómnibus eléctricos biarticulados de la "Línea B", aquella que iría por Avenida Italia y Avenida Giannattasio.

Pero, además de las paradas, el proyecto prevé que allí también se construya una "gran plaza pública semicubierta", con servicios y comercios, pero también una conexión directa con la actual terminal de ómnibus interpartamentales e internacionales.

Intercambiador de Tres Cruces nivel menos 2 Foto: render proyecto FADU

En el nivel menos dos, por otra parte, estarían las paradas de la Línea A (8 de Octubre, Camino Maldonado y Ruta 8).

"Una de las características de este nivel es la separación física completa entre el carril LAF y el tránsito vehicular privado, con el objetivo de mantener las condiciones ambientales: sin emisiones de dióxido de carbono ni polución sonora. Este entorno más limpio, ordenado y silencioso mejora la experiencia del usuario y reduce significativamente el impacto ambiental del nodo. Al tratarse de buses eléctricos, la ventilación se resuelve de manera principalmente natural, aunque se prevén sistemas de jetfans en caso de emergencias o fallos en la circulación", describe el documento de la FADU.

La accesibilidad en todo el intercambiador estaría garantizada por "múltiples dispositivos mecánicos y rampas con pendiente", para asegurar la circulación de las personas con movilidad reducida, bicicletas, cochecitos de bebés, entre otros.