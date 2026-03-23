Orsi dijo que la obra más compleja de la reforma del transporte es Tres Cruces y no descartó tomarse "un tiempo más" para decidir túnel en 18 de Julio

El presidente de la República, Yamandú Orsi , aseguró que la obra "más compleja" que prevé la reforma del transporte metropolitano es el intercambiador de varios niveles que se proyecta para Tres Cruces y no descartó tomarse " un tiempo más " para decidir si construir o no un túnel en 18 de Julio .

Orsi se refirió a este tema en diálogo con Subrayado y Telenoche, horas después de que se conociera que la reunión prevista inicialmente para este lunes había sido pospuesta 24 horas . El encuentro estaba previsto entre el presidente, los intendentes Mario Bergara y Francisco Legnani , de Montevideo y Canelones respectivamente, y la ministra de Transporte , Lucía Etcheverry .

El mandatario señaló que, independientemente de la decisión que se tome respecto a 18 de Julio, " Tres Cruces va a ser la obra más importante ". "O, por lo menos, la que va a llevar más tiempo en cualquiera de los escenarios ", indicó. "Es el centro más complejo, la obra más compleja que va a llevar más tiempo", agregó.

Túnel en 18 de Julio: Bergara ganó tiempo y Orsi le abre la puerta a "convencerlos" de que los ómnibus deberían mantenerse en superficie

Gobierno proyecta "estación" de "tres niveles" en Tres Cruces, con dos túneles bajo tierra y andenes para los ómnibus de avenida Italia y 8 de Octubre

El objetivo central de la reunión de este martes es tomar una decisión respecto a la conveniencia de construir un túnel en 18 de Julio que permita la circulación exclusiva de los ómnibus eléctricos articulados (conocidos como BRT por bus rapid transit) que trasladarán unos 200 pasajeros. La propuesta enfrenta la negativa del intendente de Montevideo , Mario Bergara, quien obtuvo más tiempo el viernes pasado para poder presentar al Poder Ejecutivo alternativas al soterramiento.

Visualización publicada por el BID sobre cómo quedaría el "Nivel -1" de Tres Cruces, con plaza cubierta y locales comerciales

"Estamos analizando alternativas a las que nosotros planteamos", indicó Orsi, aunque señaló que hay "unanimidad" y "acuerdo absoluto" en "gran parte de la obra", a excepción del túnel.

Los acuerdos radican en el modo de transporte a utilizar (los ómnibus articulados mencionados anteriormente), las arterias a intervenir –18 de Julio, Avenida Italia/Avenida Giannattasio y 8 de Octubre/Camino Maldonado– y el intercambiador de varios niveles en Tres Cruces, donde confluyen los ómnibus que llegan desde Ciudad Vieja hacia ambos troncales (o viceversa).

"Falta un poco definir cuál es la modalidad más conveniente para el centro de la ciudad", insistió Orsi y explicó que lo que resta es determinar la "viabilidad" del túnel. "Si es posible o no, y qué dificultades puede tener una alternativa a esa idea de soterramiento", sostuvo.

Pero aclaró que si es necesario se darán más tiempo para tomar la decisión. "Veremos si lo resolvemos mañana (por el martes) o nos daremos un tiempo más, supongo que mañana podemos ir redondeando", dijo.

Un documento publicado el fin de semana por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) alertó por la reducción de los beneficios que tendría el sistema BRT si no se hace el túnel en 18 de Julio.

"El soterramiento del sistema permite mantener la continuidad de los corredores sin generar barreras urbanas en superficie, al mismo tiempo que garantiza mayores niveles de velocidad comercial, confiabilidad y capacidad operativa", señala el documento.