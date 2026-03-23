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Reforma del transporte: postergaron la reunión clave para definir si se construye o no un túnel en 18 de Julio

La reunión se realizará este martes a las 15:00 en Torre Ejecutiva

23 de marzo de 2026 13:35 hs
Bergara y Orsi
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La reunión para definir qué ocurrirá con la reforma del transporte de Montevideo y Canelones se postergó y, finalmente, se realizará este martes.

Tal como fue informado, el jueves pasado el presidente Yamandú Orsi recibió en Torre Ejecutiva a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y a los intendentes de Montevideo y Canelones, Mario Bergara y Francisco Legnani, respectivamente. Tras el encuentro, el mandatario informó a los periodistas que se volverían a reunir el lunes, con nuevos estudios sobre la mesa.

Sin embargo, este lunes desde la IM indicaron a El Observador que la reunión se postergó 24 horas y se desarrollará este martes a las 15 horas.

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En la reunión, Bergara presentará estudios técnicos para convencer a Orsi de que es posible hacer la reforma –y conseguir los mismos beneficios– sin hacer el soterramiento en 18 de Julio.

El MTOP es proclive a construir el túnel, que podría ser a lo largo de toda la avenida o por un trayecto más acotado. Este fin de semana el ministerio publicó un nuevo informe en el que se señala una "ventaja técnica" en soterrar la principal avenida de la capital.

El resto de la reforma sí está definido: el modo de transporte a utilizar serán ómnibus eléctricos articulados con capacidad para unos 200 pasajeros, se construirá un intercambiador de tres pisos en la zona de Tres Cruces y dos corredores hasta El Pinar -por Avenida Italia y Giannattasio- y Zonamerica -por 8 de Octubre y Camino Maldonado- por el que se trasladarán con exclusividad los ómnibus BRT.

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