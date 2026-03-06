Para Bergara, reforma del transporte es un proyecto "extremadamente complejo" y el punto a destrabar es el túnel de 18 de Julio

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, advirtió que la reforma del transporte metropolitano es un proyecto "extremedamente complejo" y dijo que hoy la discusión "se centra si en 18 (de Julio) la cosa se va a hacer por vía soterrada o a nivel de calle" , en relación al túnel que se proyecta para esa avenida.

Bergara señaló en una entrevista con Informativo Carve que las definiciones, tanto técnicas como políticas, se tomarán en un ámbito de coordinación que hay entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el de Economía y Finanzas (MEF) y las intendencias de Montevideo y Canelones.

"Es un proyecto extremedamente complejo , de una envergadura enorme y que involucra múltiples dimensiones ", advirtió el intendente.

Y apuntó a que no se puede ver solo el "dibujo final" de la reforma, sino también "los años en los cuales se llega a ese dibujo ", en relación a las "afectaciones durante el proceso de construcción, cómo afecta eso a la propia movilidad, a la ciudad, la vida cotidiana, los negocios y los comercios".

"Estamos hablando de obras a lo largo de las tres principales arterias que tiene Montevideo", sostuvo en relación a 18 de Julio, Avenida Italia/Avenida Giannattasio y 8 de Octubre/Camino Maldonado, sobre las cuales se prevén los cambios.

"El dibujo final puede ser muy lindo, pero la afectación en la ciudad durante los años que va a llevar la construcción de estas infraestructuras son dimensiones que tenemos que tener en cuenta", insistió Bergara.

Sobre las cosas que están definidas, señaló el intendente, están los "corredores de preferencia para el transporte colectivo", así como que serán "ómnibus articulados" y que habrá un "intercambiador en Tres Cruces".

"Hay varias cosas importantes definidas. Ahora un poco la discusión se centra si en 18 la cosa se va a hacer por vía soterrada o a nivel de calle. Es un tema complejo", indicó.

Y dijo que "aspira" a que, en un futuro, haya "corredores hacia más lados". "Probablemente en un futuro haya que pensar en algo en el camino hacia Agraciada, hacia el lado del oeste. Pero comienzo tienen las cosas. Son de una envergadura muy grande y lo que estamos definiendo en realidad es por dónde empezar".