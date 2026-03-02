El túnel de 18 de Julio también impacta en la interna del Frente: Montevideo y Canelones revelan distintos intereses territoriales y políticos

Se dice, no sin razón, que se convertiría en la obra más ambiciosa de la capital desde la construcción de la Rambla Sur hace casi 100 años. El túnel subterráneo que el gobierno del Frente Amplio planea para mejorar el transporte metropolitano socavará buena parte, o toda, la avenida 18 de julio, y una obra de tal envergadura quedará a la vista de los montevideanos durante años, afectando la circulación y el comercio de la principal avenida. Por eso todos miran hacia Montevideo cuando se habla de este polémico túnel aunque, tal vez, su principal impacto estará enclavado en Canelones.

Tras la iniciativa se devela una discusión que trasciende la movilidad urbana, y que expone una lectura territorial y política que incumbe a la fuerza de izquierda que hoy manda en los departamentos más poblados del país.

Porque la obra no solo busca mejorar el tránsito dentro de la capital –el túnel por donde se desplazarán los ómnibus articulados comenzará en la Plaza Independencia y terminará en Ejido, Fernández Crespo o Tres Cruces, aún no está definido- sino que, particularmente, beneficiará a la zona metropolitana de Canelones con dos corredores exclusivos que llegarán hasta El Pinar y Zonamerica a través de las avenidas Italia y Giannatasio y el Camino Maldonado. Es más, el director de Tránsito, Felipe Martín, declaró en el programa Aire rico que no se descarta que uno de los corredores se extienda hasta la ciudad de Pando. Es decir, él área de influencia de la obra alcanzará a buena parte de los más de 600 mil habitantes de Canelones.

Por eso no es casualidad que el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, coincidan en el alto interés por concretar esta obra estratégica. Los tres dirigentes tienen una raíz política y territorial común en Canelones donde manda Legnani, mandó Orsi y donde Etcheverry ejerció como directora de Obras y donde fue electa como diputada. Orsi y Etcheverry son del MPP. Legnani fue el numero dos de Orsi en la IMC y es su heredero político aunque con un capital propio que algunos ya ven como redituable a nivel nacional.

Entusiasmo y reticencias

Como sea, un sistema subterráneo que conecte con mayor fluidez el área metropolitana facilitaría el ingreso y la salida diaria hacia Montevideo, mejorando la movilidad de miles de canarios que trabajan, estudian o desarrollan actividades en la capital, consolidando el peso del cinturón metropolitano.

Yamandú Orsi Montevideo, Uruguay, 13.02.2026. Tras la primera sesión de consejo del Ministros del año, en conferencia de prensa, el Presidente Yamandú Orsi, acompañado del pro secretario de Presidencia Jorge Díaz, anuncian la cancelación y cese del contrato con CARDAMA por las patrullas oceánicas. Foto: Dante Fernandez / FocoUy

En Canelones, segundo departamento en cantidad de habitantes y, por tanto, importante reservorio de votos, la obra se observa con mucha expectativa.

El entusiasmo del canario Legnani con la obra es visible. Las reticencias del montevideano Bergara, también. “Es una verdadera revolución. Estamos ante una oportunidad única de darle solución a algo que no admite más demora y se ha instalado en la opinión pública. Es la obra de mayor impacto en muchísimos años”, dijo el intendente de Canelones acerca del emprendimiento que tendrá un costo primario de unos US$ 590 millones y que busca solucionar el cada vez más lento y complicado tránsito vehicular.

En el perfil de Wikipedia de Legnani, de 47 años, se destaca un solo tema de la promoción electoral que lo llevó a la intendencia: “Durante su campaña, enfatizó la necesidad de mejorar la movilidad entre Montevideo y Canelones, proponiendo la implementación de un nuevo medio de transporte para conectar ambos departamentos”, dice.

La ministra de Transporte también se esperanza con la obra. “Desde la terminal Río Branco hasta Zonamerica, en hora pico, el viaje está en el entorno de los 68 o 70 minutos. Desde la terminal de Río Branco hasta El Pinar está entre 81 y 85. Esta propuesta de acción reduce estos tiempos entre 25 o 30 minutos. Es un impacto”, declaró Etcheverry a El País.

Bergara, en cambio, ha señalado que la obra en 18 de julio recién podrá empezar a implementarse a partir de mediados del 2027 –y demorar unos tres años en ser terminada- ya que sus dificultades son muchas y puede elevar el costo a unos US$ 1. 000 millones. El intendente Bergara, quien integra la astorista Fuerza Renovadora y cuya candidatura fue apoyada por el MPP aunque es sapo de otro pozo, advirtió el “fuerte impacto” que las excavaciones tendrán particularmente sobre la movilidad en el centro de la capital y en los comercios de esa zona.

Cuando Martín, el director de Obras, fue consultado sobre las resistencias que existen en la IMM dijo que eran respetables porque la comuna sopesa “las interferencias que en una ciudad consolidada generan este tipo de obras".

Ciertamente, mientras Bergara se preocupa ante la imagen de un centro montevideano dado vuelta y en una pausa desprolija durante años, Legnani, en cambio, puede esperar con más tranquilidad a que el impacto positivo de la obra llegue a Canelones.

20250319 Lucía Etcheverry, Francisco Legnani y Víctor Rossi en conversatorio sobre transporte y obras en Canelones Foto: Frente Amplio - Departamental de Canelones

Por otra parte, un estudio realizado por CSI Ingenieros observó que la reforma del transporte proyectada por el oficialismo tiene que ser acompañada por una política de viviendas que incluya incentivos para empujar a la gente a mudarse al centro de la capital y no opte por emigrar hacia el este, más allá de los limites de Montevideo con Canelones.

“El corredor metropolitano puede tener un impacto a gran escala en el crecimiento de la mancha urbana (...) ya que disminuir tiempos de viaje puede romper la barrera de la distancia y volver más atractivo el buscar un lugar de residencia más alejado de la ciudad”, señala el informe.

También el investigador e integrante del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) Martín Alesina advirtió que “si el proyecto de movilidad llega a Zonamérica y a El Pinar facilita todavía más el proceso de expansión, porque hace más fácil que la gente se instale más lejos”.

O sea, más uruguayos habitando Canelones, donde el gobierno planea instalar la que quizás sea la segunda obra de cierto porte de esta administración: el Hospital de la Costa cuyo proyecto fue incluido en el Presupuesto para atender la demanda en la Costa de Oro canaria. Además, se invertirán US$ 100 millones para llevar saneamiento a Atlántida, el principal balneario del departamento.

En la oposición, además de criticar los posible efectos negativos de la obra en la capital, sospechan que en el oficialismo no hay unanimidad en el apoyo del emprendimiento. Es así que el excandidato a la IMM y senador nacionalista Martín Lema le reclamó a Bergara que “diga claramente si está a favor de esto, porque la he escuchado hablar más a la ministra de Transporte que al intendente”.

En definitiva, la influencia del túnel soterrado excede sobradamente la principal avenida montevideana y sus eventuales ómnibus subterráneos, y llega a territorios donde el transporte transita por diversas calles de la política nacional.