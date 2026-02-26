El senador y excandidato a intendente de Montevideo, el nacionalista Martín Lema, advirtió que el túnel soterrado que el oficialismo planifica en 18 de julio perjudicará gravemente a los comerciantes de la zona céntrica ya que en un lapso que puede llegar a tres años "perderán su clientela y tendrán problemas para subsistir". "Yo creo que no se recuperarán más", dijo Lema a El Observador y adelantó que analiza "acciones parlamentarias" todavía no definidas.
Martín Lema analiza "acciones parlamentarias" por el túnel en 18 de julio: "Es un parche que perjudica gravemente a los comerciantes"
El senador nacionalista y excandidato a la intendencia de Montevideo, instó al intendente Mario Bergara a decir que piensa claramente sobre el proyecto de túnel bajo tierra para agilizar el tránsito