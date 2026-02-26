Martín Lema analiza "acciones parlamentarias" por el túnel en 18 de julio: "Es un parche que perjudica gravemente a los comerciantes"

Foto: Leonardo Carreño

El senador y excandidato a intendente de Montevideo, el nacionalista Martín Lema, advirtió que el túnel soterrado que el oficialismo planifica en 18 de julio perjudicará gravemente a los comerciantes de la zona céntrica ya que en un lapso que puede llegar a tres años "perderán su clientela y tendrán problemas para subsistir". "Yo creo que no se recuperarán más", dijo Lema a El Observador y adelantó que analiza "acciones parlamentarias" todavía no definidas.

"Esta obra no está dentro de un plan integral de movilidad. No entendemos porque se lleva cabo este emprendimiento y se descartaron otros de privados. No vemos a Montevideo interesado en contar con una consultora que marque un plan de ruta. Lo que se está haciendo es poner un parche que costará millones de dólares", dijo Lema.

El proyecto de reforma del transporte metropolitano del oficialismo también incluye corredores por arterias clave como Avenida Italia, Giannattasio hasta El Pinar y 8 de Octubre hasta Zonamérica.

Lema, quien se reunirá con los diputados blancos por la capital para analizar el tema, dijo que le gustaría que el intendente de Montevideo, Mario Bergara, diga "claramente si está a favor de esto". "He escuchado hablar más a la Ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, que al propio intendente", advirtió Lema.

Bergara ha dicho que la obra, en caso de concretarse, comenzará recién a mediados de 2027, llevará unos tres años en ser terminada y el costo inicial estimado en US$590 millones de dólares puede llegar a los US$ 1.000 millones por sus efectos en la actividad comercial