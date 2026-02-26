Ricky Martin anunció su vuelta a Uruguay: los detalles del show y cuándo salen a la venta las entradas

Ricky Martin confirmó su regreso a Montevideo

Tres años después de su último show en Montevideo, Ricky Martin anunció este jueves una nueva gira por la región que lo traerá una vez más a Uruguay el próximo 7 de abril. El cantante puertorriqueño se presentará en el mismo lugar que en su show anterior, en el Antel Arena.

La última visita de Ricky Martin fue en 2023, cuando se presentó con su espectáculo sinfónico. La propuesta ahora es más cercana al pop, en un repaso por su repertorio que se anuncia como "un viaje emocional y festivo", y que promete incluir en esa lista de canciones temas como Livin' la vida loca, She bangs, La copa de la vida y María, así como baladas como Fuego de noche, nieve de día, o sus éxitos más recientes como La mordidita y Vente pa'ca.

Montevideo será la primera de tres paradas anunciadas en el marco de esta gira, que seguirá luego por Buenos Aires y Asunción.

Cuando se ponen a la venta las entradas para Ricky Martin Luego del anuncio de este jueves, el próximo paso es la puesta en venta de las entradas para el show de abril. Eso sucederá a partir de la próxima semana.

El lunes 2 de marzo se iniciará una preventa exclusiva para tarjetas del banco BBVA, que comenzará a mediodía. La venta general empezará al día siguiente, el martes 3 de marzo, a las 14 horas. Las entradas se venderán a través de la web del Antel Arena y de la plataforma Tickantel. Aún no se han dado a conocer los precios de los boletos.