Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  19°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Los detalles del regreso de Doña Bastarda a los tablados en un carnaval triste para la murga

La murga Doña Bastarda, tras cancelar actuaciones en tres jornadas luego del fallecimiento de uno de sus integrantes, regresará a los tablados

25 de febrero 2026 - 13:38hs
Doña Bastarda, en 2026, presenta el espectáculo titulado Patria o tumba.

Doña Bastarda, en 2026, presenta el espectáculo titulado "Patria o tumba".

La murga Doña Bastarda, que estuvo sin realizar actuaciones desde la noche del sábado 21 de febrero, consecuencia del fallecimiento en la madrugada del domingo del artista Agustín "Carita" Ríos, uno de sus integrantes, regresará a los tablados en la noche de este miércoles 25 de febrero.

Murga Doña Bastarda vuelve a los tablados

La murga que tiene a Camilo Abellá, Imanol Sibes y Emiliano Tuala como responsables de la dirección artística, se presentará este miércoles en tres escenarios, con base en el siguiente detalle, proporcionado por la murga en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DonaBastarda/status/2026656928269472238&partner=&hide_thread=false

El regreso al concurso de carnaval

Con relación al concurso de agrupaciones de carnaval, en desarrollo en el Teatro de Verano del Parque Rodó, la murga debía realizar su presentación por la tercera rueda o liguilla carnavalera este jueves 26, pero esa etapa fue postergada por Daecpu -con el respaldo de todos los conjuntos de las categorías comprendidas en las actuaciones de esa noche- para el lunes 2 de marzo.

Más noticias
Doña Bastarda en el concurso de carnaval en 2026.
CARNAVAL 2026

Doña Bastarda y una nueva polémica sobre la murga de la que todos hablan: Joselo López la trató de oportunista

Carnaval 2026: humoristas Sociedad Anónima, uno de los 24 que siguen en carrera, único conjunto del interior del país en la liguilla.
CARNAVAL 2026

Primer fallo del jurado del carnaval: 24 clasificados, las ausencias y el fixture de las ocho etapas finales

Etapa 6 (desde las 20.30)

  • La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)
  • Los Rolin (humoristas)
  • Doña Bastarda (murga)

Doña Bastarda ha protagonizado en este carnaval uno de los mejores espectáculos, para muchos incluso es gran candidata a ganar el primer premio, logro que conquistó en 2025 por primera vez, habiendo concretado en 2026 ya dos actuaciones en el Ramón Collazo ante el jurado que preside Gabriela Barboza.

Es, además, y pese a la pausa obligada durante ya tres jornadas, el conjunto más contratado en los tablados.

El sitio Momo Virtual en la red X publicó hace algunos días un video de homenaje a Agustín Ríos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/momovirtual1/status/2025810285848658232&partner=&hide_thread=false

Temas:

Doña Bastarda murga Carnaval Carnaval 2026 Tablados

Seguí leyendo

Las más leídas

Render de cómo quedaría la Avenida 18 de Julio con la reforma del transporte 
TRÁNSITO

"Se viene la hora" de la reforma del transporte metropolitano: Bergara dijo que en las "próximas semanas" se terminará de acordar

Escuela N°14 de Balneario Solís
BALNEARIO SOLÍS

Padres no enviarán a sus hijos a la Escuela N°14 hasta que remuevan a su directora: hoy se reúnen con autoridades de ANEP

Mario Saralegui 
FÚTBOL

Mario Saralegui vuelve a dirigir en un club con el que ya supo ser campeón en dos temporadas

Oficinas públicas, nuevos rubros y entrega de locales vacíos: las soluciones de la IM a la crisis de los Techitos Verdes y el Mercado Cordón
FERIAS EN CRISIS

Oficinas públicas, nuevos rubros y entrega de locales vacíos: las soluciones de la IM a la crisis de los Techitos Verdes y el Mercado Cordón

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos