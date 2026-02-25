Los detalles del regreso de Doña Bastarda a los tablados en un carnaval triste para la murga

La murga Doña Bastarda , que estuvo sin realizar actuaciones desde la noche del sábado 21 de febrero, consecuencia del fallecimiento en la madrugada del domingo del artista Agustín "Carita" Ríos, uno de sus integrantes, regresará a los tablados en la noche de este miércoles 25 de febrero .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La murga que tiene a Camilo Abellá, Imanol Sibes y Emiliano Tuala como responsables de la dirección artística, se presentará este miércoles en tres escenarios, con base en el siguiente detalle, proporcionado por la murga en redes sociales.

Con relación al concurso de agrupaciones de carnaval, en desarrollo en el Teatro de Verano del Parque Rodó, la murga debía realizar su presentación por la tercera rueda o liguilla carnavalera este jueves 26, pero esa etapa fue postergada por Daecpu -con el respaldo de todos los conjuntos de las categorías comprendidas en las actuaciones de esa noche- para el lunes 2 de marzo.

CARNAVAL 2026 Primer fallo del jurado del carnaval: 24 clasificados, las ausencias y el fixture de las ocho etapas finales

CARNAVAL 2026 Doña Bastarda y una nueva polémica sobre la murga de la que todos hablan: Joselo López la trató de oportunista

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Doña Bastarda ha protagonizado en este carnaval uno de los mejores espectáculos, para muchos incluso es gran candidata a ganar el primer premio, logro que conquistó en 2025 por primera vez, habiendo concretado en 2026 ya dos actuaciones en el Ramón Collazo ante el jurado que preside Gabriela Barboza.

Es, además, y pese a la pausa obligada durante ya tres jornadas, el conjunto más contratado en los tablados.

El sitio Momo Virtual en la red X publicó hace algunos días un video de homenaje a Agustín Ríos.