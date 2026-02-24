Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Mario Saralegui vuelve a dirigir en un club con el que ya supo ser campeón en dos temporadas

El entrenador había descendido con Rampla Juniors a fines de 2025 de la Segunda división profesional a la Divisional C

24 de febrero 2026 - 18:55hs
Mario Saralegui&nbsp;

Mario Saralegui 

Diego Battiste

Mario Saralegui vuelve a dirigir luego de algunos meses sin club. El entrenador tuvo la mala fortuna de descender con Rampla Juniors de la Segunda división profesional a la Divisional C a fines del año pasado, y ahora dirigirá en el fútbol de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

El técnico fue presentado en la tarde de este martes por Wanderers de Artigas, el club en el que siempre fue local y su otra casa, más allá de Peñarol.

Saralegui fue campeón de la Copa Libertadores con Peñarol y con River Plate de Argentina, y con los dos, ganó también la Copa Intercontinental, en su época de jugador.

Wanderers de Artigas lo recibió con los brazos abiertos

Luego de dirigir a varios clubes, entre ellos Peñarol en tres ocasiones, Mario Saralegui retorna a Wanderers de Artigas.

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol
PEÑAROL

El sentido mensaje del Indio Fernández al despedirse de Godoy Cruz y la contestación de Nicolás Schiappacasse por su llegada a Peñarol

Es que allí ya dirigió en las temporadas 2002, 2003 y 2004, y más de 20 años después, retorna a sus pagos artiguenses para hacerse cargo del club bohemio.

"Uno siempre vuelve a donde fue feliz…", escribieron desde Wanderers de Artigas.

Y agregaron: "Bienvenido a tu casa nuevamente Mario! Va Bala el Wander".

Cabe recordar que con Wanderers de Artigas, Saralegui fue campeón dos veces de la Copa Nacional de Clubes de OFI en 2003 y 2004.

Aquí se puede ver el posteo del club artiguense:

Temas:

Mario Saralegui Rampla Juniors OFI Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Javier Feres
TORNEO APERTURA

Peñarol volvió a ser multado, Nacional recibió la primera del Apertura y otros tres clubes fueron advertidos; Leonel Rocco y su hijo recibieron dos partidos; mirá las sanciones

Agustín Dos Santos 
NACIONAL

La joya de Nacional que puede ser transferida esta semana a España; mirá la situación de Agustín Dos Santos

El masaje cardíaco a la gaviota en Turquía
TURQUÍA

Increíble por partida doble: derribaron a una gaviota de un pelotazo y un futbolista la salvó de la muerte con un masaje cardíaco; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos