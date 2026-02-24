Mario Saralegui vuelve a dirigir en un club con el que ya supo ser campeón en dos temporadas

Mario Saralegui vuelve a dirigir luego de algunos meses sin club. El entrenador tuvo la mala fortuna de descender con Rampla Juniors de la Segunda división profesional a la Divisional C a fines del año pasado, y ahora dirigirá en el fútbol de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

El técnico fue presentado en la tarde de este martes por Wanderers de Artigas, el club en el que siempre fue local y su otra casa, más allá de Peñarol.

Saralegui fue campeón de la Copa Libertadores con Peñarol y con River Plate de Argentina, y con los dos, ganó también la Copa Intercontinental, en su época de jugador.

Luego de dirigir a varios clubes, entre ellos Peñarol en tres ocasiones, Mario Saralegui retorna a Wanderers de Artigas.

Es que allí ya dirigió en las temporadas 2002, 2003 y 2004, y más de 20 años después, retorna a sus pagos artiguenses para hacerse cargo del club bohemio.

"Uno siempre vuelve a donde fue feliz…", escribieron desde Wanderers de Artigas.

Y agregaron: "Bienvenido a tu casa nuevamente Mario! Va Bala el Wander".

Cabe recordar que con Wanderers de Artigas, Saralegui fue campeón dos veces de la Copa Nacional de Clubes de OFI en 2003 y 2004.

