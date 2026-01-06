El duro tuit de Mario Saralegui por Peñarol para que "cuiden el cuadro, con el Manya no se jode", que habla de "la gallina" y que luego borró

El múltiple campeón con Peñarol, Mario Saralegui , escribió un duro tuit este martes por la tarde que luego borró, en el que se expresó con palabras con su estilo, más allá de que también, como suele ocurrir, no deja de mostrar lo hincha que es.

El notable exvolante aurinegro, devenido ya hace años en director técnico, descendió este año con Rampla Juniors a la Divisional C desde la Segunda división profesional, un lugar en el que el club picapiedra nunca estuvo.

Saralegui, este martes a media tarde, subió un tuit y luego lo borró.

Mario Saralegui es dueño de una extensa y muy buena carrera futbolística

Con Peñarol como futbolista, fue campeón uruguayo seis veces, la primera, en 1978, además, de forma invicta, más allá de ganar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1982.

Con River Plate argentino también obtuvo la Copa Libertadores en 1986, el primer año que la ganaron los millonarios.

Por otra parte, con la selección uruguaya, fue campeón sudamericano juvenil en 1977 en Venezuela y disputó el primer Mundial de la especialidad el mismo año en Túnez, mientras que con la celeste mayor ganó la Copa América de 1983 y jugó el Mundial de México 86.

Sobre la media tarde de este martes, Saralegui escribió en su cuenta de X (ex Twitter): "Qué pasa que hay tanto chusmerío en Peñarol. Cuiden al cuadro, con el Manya no se jode. Feliz 2026. Va bala con la gallina".