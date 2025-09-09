La bronca de Mario Saralegui, técnico de Rampla Juniors, que borró un tuit que había subido luego de que su equipo volviera a dejar puntos y siga comprometido con el descenso a la C

Mario Saralegui , actual técnico de Rampla Juniors, mostró su bronca en la tarde de este martes al publicar un tuit -que luego borró- debido a que según comentó en el mismo, para el encuentro que empataron 1-1 con Colón en el Parque Palermo por la fecha 19 de la fase regular del torneo de la Segunda división profesional, les pusieron VAR "en un encuentro no televisado, porque es un experimento y no intervino", en determinadas jugadas polémicas.

Los picapiedras se encuentran comprometidos con el descenso y pueden pasar a ser un equipo amateur, si es que bajan a la Divisional C, ex Primera división amateur.

No obstante, en el transcurso del segundo tiempo, el ex Nacional, Christian Tabó, igualó el marcador para el 1-1 final.

De todas maneras, a los picapiedras se le fueron otros dos puntos en este certamen en el que buscan no descender.

El técnico de Rampla Juniors, Mario Saralegui, este martes a primera hora de la tarde, subió un tuit y luego lo borró.

"La verdad, no sé. Nos ponen VAR a un partido no televisado, porque es un experimento", comenzó escribiendo.

Y continuó: "A ver si el que ideó esto se da cuenta lo que nos estamos jugando los equipos, para subir y para bajar. Resulta que el VAR no intervino ni una vez, ni en esta jugada (y puso un video en el que tras un córner a su favor, se dio una jugada polémica en el arco de Colón). Va bala. Arriba Rampla. Mmmm".

Aquí se puede ver el tuit que borró Saralegui: