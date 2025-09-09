Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

La bronca de Mario Saralegui, técnico de Rampla Juniors, que borró un tuit que había subido luego de que su equipo volviera a dejar puntos y siga comprometido con el descenso a la C

"A ver si se dan cuenta lo que nos estamos jugando", escribió entre otras cosas el entrenador picapiedra, Mario Saralegui

9 de septiembre 2025 - 15:58hs
Mario Saralegui dirigiendo a Peñarol

Mario Saralegui dirigiendo a Peñarol

Sandro Pereyra / POOL / AFP

Mario Saralegui, actual técnico de Rampla Juniors, mostró su bronca en la tarde de este martes al publicar un tuit -que luego borró- debido a que según comentó en el mismo, para el encuentro que empataron 1-1 con Colón en el Parque Palermo por la fecha 19 de la fase regular del torneo de la Segunda división profesional, les pusieron VAR "en un encuentro no televisado, porque es un experimento y no intervino", en determinadas jugadas polémicas.

Los picapiedras se encuentran comprometidos con el descenso y pueden pasar a ser un equipo amateur, si es que bajan a la Divisional C, ex Primera división amateur.

Lo que escribió Mario Saralegui

Rampla Juniors comenzó perdiendo 1-0 con Colón este domingo en el Parque Palermo.

No obstante, en el transcurso del segundo tiempo, el ex Nacional, Christian Tabó, igualó el marcador para el 1-1 final.

Diego Aguirre con Peñarol
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que preparó Diego Aguirre para enfrentar a Liverpool este miércoles por Copa AUF Uruguay

Los cruces de la Copa AUF Uruguay 2025
COPA AUF URUGUAY

Copa AUF Uruguay: así se juegan los octavos de final que comienzan este martes y con Peñarol y Nacional buscando su lugar en cuartos

De todas maneras, a los picapiedras se le fueron otros dos puntos en este certamen en el que buscan no descender.

El técnico de Rampla Juniors, Mario Saralegui, este martes a primera hora de la tarde, subió un tuit y luego lo borró.

"La verdad, no sé. Nos ponen VAR a un partido no televisado, porque es un experimento", comenzó escribiendo.

Y continuó: "A ver si el que ideó esto se da cuenta lo que nos estamos jugando los equipos, para subir y para bajar. Resulta que el VAR no intervino ni una vez, ni en esta jugada (y puso un video en el que tras un córner a su favor, se dio una jugada polémica en el arco de Colón). Va bala. Arriba Rampla. Mmmm".

Aquí se puede ver el tuit que borró Saralegui:

saralegui
Temas:

Mario Saralegui Rampla Juniors Colón Segunda División Profesional Primera división amateur

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Las fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya
URUGUAYOS

Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto
SELECCIÓN URUGUAYA

Entre el mito del recambio de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, que elogió FIFA, y lo que devuelve la realidad de la celeste camino al Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos