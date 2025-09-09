Peñarol entrenó en la mañana de este martes pensando en el encuentro que disputará contra Liverpool por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay este miércoles desde la hora 20.30 en el Estadio Centenario, ya que cambió de escenario y no jugará en el Estadio Campeón del Siglo debido al mal estado del campo de juego. El técnico Diego Aguirre paró el equipo con muchos cambios.
El equipo de Peñarol que preparó Diego Aguirre para enfrentar a Liverpool este miércoles por Copa AUF Uruguay
Se vienen muchas variantes en el conjunto titular aurinegro y el entrenador probó con un equipo totalmente distinto para la Copa AUF Uruguay