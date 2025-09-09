Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El equipo de Peñarol que preparó Diego Aguirre para enfrentar a Liverpool este miércoles por Copa AUF Uruguay

Se vienen muchas variantes en el conjunto titular aurinegro y el entrenador probó con un equipo totalmente distinto para la Copa AUF Uruguay

9 de septiembre 2025 - 15:14hs
Diego Aguirre con Peñarol

Foto: AFP

Peñarol entrenó en la mañana de este martes pensando en el encuentro que disputará contra Liverpool por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay este miércoles desde la hora 20.30 en el Estadio Centenario, ya que cambió de escenario y no jugará en el Estadio Campeón del Siglo debido al mal estado del campo de juego. El técnico Diego Aguirre paró el equipo con muchos cambios.

Como había adelantado Referí, la idea del entrenador carbonero para afrontar el compromiso por este torneo, era hacerlo con un equipo totalmente alternativo.

Es que tiene como meta ganar el Torneo Clausura, que por ahora en seis fechas, lideran, para así llegar a la definición del Campeonato Uruguayo.

El equipo que paró Diego Aguirre

Diego Aguirre trabajó con un equipo totalmente alternativo para jugar ante Liverpool por Copa AUF Uruguay.

Este martes paró en Los Aromos a un conjunto totalmente nuevo, respecto a lo que venía jugando por el Torneo Clausura.

Los 11 titulares con los que practicó Aguirre fueron Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández; Eric Remedi, Lorenzo Couture; Stiven Muhlethaler, David Terans, Bruno Álvarez y Matías Arezo.

