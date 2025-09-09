Dólar
¿Cómo está Sergio Rochet? Lo último que se sabe sobre la duda en el probable equipo de la selección uruguaya ante Chile y el jugador que fue liberado por sufrir fracturas

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ultima los detalles para el partido de este martes a las 20:30 frente a Chile

9 de septiembre 2025 - 11:18hs
La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 5
FOTO: AFP

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se prepara para el partido de este martes a las 20:30 frente a Chile en Santiago por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, con una duda que el DT definirá en la charla técnica.

Se trata del puesto en el arco, en el que el golero titular es Sergio Rochet, cuya presencia estaba en duda, lo que le abría la posibilidad de que Santiago Mele esté en el equipo.

AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas eliminatorias suda
El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile

El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile

Al respecto, el director de selecciones, Jorge Giordano, habló este martes en Santiago y dio la última información sobre el arquero titular de Bielsa.

Marcelo Bielsa previo al último viaje por las Eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección uruguaya
ELIMINATORIAS

Los elogios a Marcelo Bielsa y cómo ve el partido ante la selección uruguaya de este martes el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova

El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile 
SELECCIÓN URUGUAYA

Las promesas que cumplieron Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet tras clasificar al Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el video

“Rochet está bien. Hizo el último entrenamiento y la decisión va a ser en la charla técnica. Pero todos los jugadores que viajaron están en óptimas condiciones”, señaló a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

Además, descartó que "el Chino" haya llegado con molestias al partido ante Perú en el que atajó el pasado jueves en el Estadio Centenario. “Llegó bien al partido", dijo.

"Al otro día el partido trabajó con los que habían jugado. Hizo la recuperación, por eso no estuvo las actividades con balón, vamos a decir. Pero no, está bien”, agregó.

Sergio Rochet
Sergio Rochet antes de viajar a Chile

Sergio Rochet antes de viajar a Chile

Los jugadores liberados y que no viajaron a Chile

Girodano también explicó por qué fueron liberados los futbolistas Facundo Pellistri, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Mathías Olivera luego del partido ante Perú.

Facundo Pellistri en la selección uruguaya vs Perú por Eliminatorias

“Pellistri llegó con alguna complicación física, de hecho no había participado en el último partido del club, las sanidades se pusieron de acuerdo en que viniera, que hiciera todos los trabajos acá y pudo jugar”, señaló. “Y también tenemos que dar señales de que cuidamos a los futbolistas porque en definitiva los clubes son los dueños de los futbolistas, por decirlo de alguna manera”.

20250904 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - URU - PER Uruguay's midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta controls the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Uruguay and Peru at the Centenario stadium in Mo
Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta

Sobre De Arrascaeta, dijo que es “un futbolista que tiene muchísimos partidos”. “Está en un gran nivel, nos parecía también que, o mejor dicho, le parecía al cuerpo técnico que había cumplido y que se podía liberar”.

20250109 Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela. Foto: @Uruguay
Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela

Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela

Además, Giordano contó que Varela sufrió fracturas en su mano. “Lo de Guillermo, tuvo las fracturas en la mano y no se quiso arriesgar”. “Él vino ya con algo y cuando se le hicieron los estudios acá es que salió esa pequeña fractura”, indicó, por lo que al lateral se le hizo un protector 3D para que jugara.

“Y el otro caso es el de Mathías Olivera, que estaba suspendido”, agregó, con respecto al jugador de Napoli que recibió amarillas ante Perú.

