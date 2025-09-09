Dólar
A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa cierra este martes sus Eliminatorias ya con la clasificación asegurada al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026

9 de septiembre 2025 - 5:00hs
Uruguay

Uruguay

Foto: Eitan Abramovich / AFP

La selección uruguaya de fútbol que dirige Marcelo Bielsa disputará este martes su último partido de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 ya con el objetivo de haber conseguido el cupo para su quinto Mundial consecutivo.

¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay?

El partido comenzará a la hora 20.30. Chile y Uruguay tienen la misma hora.

¿Dónde juegan Chile vs Uruguay?

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago.

Por dónde ver Chile vs Uruguay

El partido será transmitido por cable y streaming.

Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto
SELECCIÓN URUGUAYA

Entre el mito del recambio de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, que elogió FIFA, y lo que devuelve la realidad de la celeste camino al Mundial 2026

Darwin Núñez celebra su gol con la selección uruguaya ante Argentina por las Eliminatorias
ELIMINATORIAS

El veredicto final: ¿podrá Darwin Núñez ser el nuevo Matador de la selección uruguaya en su regreso ante Chile?

En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, Directv y todos los cables del interior.

En streaming la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

Uruguay ya está clasificado junto con Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Colombia, mientras que Chile, al igual que Perú, ya están eliminados.

La probable formación de Uruguay

Marcelo Bielsa usará el partido para darle minutos a jugadores que no estuvieron desde el vamos ante Perú el pasado jueves, cuando Uruguay goleó 3-0 para asegurar su cupo mundialista.

De esta forma, el equipo jugaría con Santiago Mele, Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde; Cristian Olivera, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez; Darwin Núñez.

En el banco de suplentes estarán los goleros Sergio Rochet y Franco Israel, el lateral derecho José Luis Rodríguez, el zaguero Santiago Bueno, los laterales izquierdos Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria, el volante central Emiliano Martínez, el volante interior Rodrigo Zalazar, los extremos Kevin Amaro e Ignacio Laquintana, y los centrodelanteros Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

También viajó como invitado el juvenil Pablo Alcoba quien puede llegar a integrar el banco.

Con respecto al partido con Perú fueron desafectados Guillermo Varela, Mathías Olivera, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta y Facundo Pellistri.

