Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / PRESUPUESTO

Oddone anunció que van a ajustar artículo sobre levantamiento del secreto bancario para que la DGI tenga que fundamentar una "presunción de evasión"

El ministro de Economía reconoció que es un tema polémico pero aseguró que era necesaria dar la discusión

9 de septiembre 2025 - 17:27hs
20250408 Gabriel Oddone, Ministro de Economia en ADM.
Foto: Inés Guimaraens

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que enviarán al Parlamento un ajuste del artículo que permite a la Dirección General Impositiva (DGI) levantar el secreto bancario para que deba haber "de manera fundada" una "presunción de evasión".

El proyecto de Ley de Presupuesto, tiene un artículo en que permite levantar el secreto bancario a la Dirección General de Impositiva (DGI) en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones, sin la necesidad de que exista una orden judicial, como ocurre actualmente.

Consultado al respecto el profesor grado 5 de Derecho Financiero de la Universidad de la República, Andrés Blanco, dijo a El Observador que la diferencia con respecto al régimen existente es que no requiere intervención judicial. Además explicó que actualmente la ley exige que existan indicios de evasión, mientras que el artículo en el Presupuesto no lo mencionaba.

Más noticias
la pulseada que perdio defensa en el presupuesto, una revancha para la rendicion de cuentas y la negociacion parlamentaria que se viene
PODER EJECUTIVO

La pulseada que perdió Defensa en el Presupuesto, una revancha para la Rendición de Cuentas y la negociación parlamentaria que se viene

yo dije que no iba a ocurrir y esta ocurriendo: oddone explico por que el presupuesto aumenta la presion fiscal y sostuvo que no es lo que hubiera querido
PRESUPUESTO

"Yo dije que no iba a ocurrir y está ocurriendo": Oddone explicó por qué el Presupuesto aumenta la presión fiscal y sostuvo que no es lo que "hubiera querido"

Oddone, por su parte, afirmó en diálogo con Radio Carve que, con el cambio, "para que la DGI solicite esta información, el director de la DGI tiene que establecer de manera fundada de que hay una presunción de evasión y que por lo tanto esa es la razón de porque lo está haciendo".

Además, el secretario de Estado dijo que la nueva reglamentación es "una recomendación" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que de no seguirla se podrían tener "sanciones o restricciones de tipo comercial" por parte de organismos como la Unión Europea.

"Uruguay tiene hoy el estándar de un país ampliamente cooperante con la OCDE", recordó el ministro. Sin embargo, "tenemos desde marzo en proceso una evaluación de nuestro estándar transparencia de información" y "tenemos de la última evaluación que se hizo en Uruguay en 2020 (...) algunas observaciones de nuestro estándar actual", añadió Oddone.

"La recomendación de la OCDE es que hagamos lo que hacen todos los países de la región, con excepción de Chile y Perú, que es una intervención directa de parte de la DGI al acceso a la información", agregó el ministro.

Por otra parte, también dijo que esto es "información a la que ya se accede". "Ocurre desde el 2017 que la DGI accede a un universo de más de un millón de cuentas, conoce saldos. Y no hemos tenido ningún escándalo", según el secretario de Estado.

La nueva reglamentación "agrega celeridad", debido a que según el organismo internacional el tiempo que le lleva a "Uruguay para acceder a información que es solicitada por el fisco extranjero es extremadamente alto, excede los 90 días que es el plazo que ellos tienen establecido".

"El no hacer exigible la interposición de un procedimiento judicial, me consta que es un tema polémico", dijo el economista, pero por otro lado señaló que "es lo que hacen todos los países menos Chile, Uruguay y Perú".

"Esto no es riesgoso", dijo el ministro y agregó que es "partidario" de que este articulado "se apruebe", "con el formato" que impulsa el Ejecutivo.

Temas:

Gabriel Oddone secreto bancario Presupuesto 2025 OCDE

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

Un grupo de jubilados presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de salvataje de la Caja de Profesionales
CAJA DE PROFESIONALES

Un grupo de jubilados presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de salvataje de la Caja de Profesionales

Eligieron Uruguay para probar una máquina que enfría bebidas en 30 segundos, sellaron alianza con las principales cadenas de supermercados y ahora buscan posicionarse en un nuevo segmento
INNOVACIÓN

Eligieron Uruguay para probar una máquina que enfría bebidas en 30 segundos, sellaron alianza con las principales cadenas de supermercados y ahora buscan posicionarse en un nuevo segmento

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos