/ Nacional / ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

El reclamo formal de las autoridades argentinas se dio luego de que se difundieran audios de Karina Milei

8 de septiembre 2025 - 17:44hs
Fachada de la Suprema Corte de Justicia
El gobierno argentino presentó una denuncia penal contra el streaming uruguayo Dopamina, precisamente al programa Campaña del Miedo, conducido por Marcos Casas y Fernanda Kosak.

En el programa uruguayo pasaron los audios de la secretaria de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, hermana del presidente.

La denuncia fue presentada ante un juez federal por el abogado Fernando Soto, representando al Ministerio de Seguridad Nacional. En el texto se afirma que el programa difundió un “nuevo audio que también habría sido obtenido en forma clandestina e ilegal”.

“Los hechos ahora denunciados demuestran una labor desarrollada deliberadamente, reservando audios obtenidos ilícitamente para luego ir revelándolos en 'episodios', a medida que se acerca el tiempo de las elecciones provinciales y nacionales, ya próximas, lo que verosímilmente implica una actividad de 'grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral”, indica la denuncia y apunta a que la actividad surge con “fines claro de espionaje ilegal” para dañar al gobierno argentino.

La denuncia debería ingresar a través del Departamento de Autoridad Central del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La cartera deberá derivar el reclamo formal desde Argentina al organismo competente en Uruguay.

La diferencia es que, en algunas ocasiones, denuncias de otros países a personas u organismos uruguayos requieren de cooperación de la Fiscalía. Dicho en otras palabras, se le pide colaboración al Ministerio Público para investigar.

Sin embargo, habitualmente llegan asuntos internacionales que directamente se derivan al Poder Judicial para luego obtener un posterior avance. Según supo El Observador, el organismo de Justicia aún no ha recibido formalmente la denuncia.

