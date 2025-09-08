Dólar
Justicia dará a conocer sentencia de denuncia millonaria de Luisana Lopilato a empresa de Uruguay por usar su imagen cuando era menor sin autorización

La publicidad de la empresa estuvo al aire entre 1994 y 2006, y la empresa utilizó pegotines con su imagen en las casas hasta 2013

8 de septiembre 2025 - 11:56hs
Luisana Lopilato
Luisana Lopilato

Este lunes por la tarde se realizará la lectura de la sentencia referente a la denuncia de la modelo argentina Luisana Lopilato contra una empresa de seguridad uruguaya por el uso no autorizado de su imagen cuando era menor, por el que reclama más de US$ 5 millones.

El comercial de televisión que era emitido en Punta del Este data de mayo de 1994 y en él aparecía una niña con un osito –Lopilato–, que decía estar segura porque la protegía la empresa de alarmas Punta Systems (Nautiland S.A), compañía que fue adquirida por la multinacional Prosegur hace más de 15 años.

La publicidad estuvo al aire entre 1994 y 2006. La actriz, que por entonces protagonizaba en Telefe Casados con Hijos, pidió que se retirara la publicidad por uso indebida de la imagen.

En 2012, en un viaje a Punta del Este, Lopilato detectó que en algunas ventanas había casas que mantenían un pegotín con su imagen, lo que la llevó a presentar una demanda por uso indebido de imagen con las valoraciones de perjuicio y de lucro cesante que, calculados al día de hoy, podrían superar los US$ 5 millones

En la demanda se alega un uso indebido incluso después de la compra de Nautiland S.A por parte de Prosegur en 2009, incluyendo apariciones en 2010 y 2013, según informó Radio Aspen de Punta del Este y confirmó El Observador con fuentes judiciales.

El abultado expediente lleva más de 12 años en Maldonado y el juez de la causa, Federico Nicolás Rodríguez, ya emitió fallos parciales que le dan la razón a la argentina. Por su parte, las empresas niegan responsabilidad directa y alegan que el caso prescribió.

Este lunes a las 17:45 Rodríguez, titular del Juzgado de 5° Turno en lo Civil de Maldonado, realizará la lectura de la sentencia del caso.

Luisana Lopilato Uruguay Punta del Este

