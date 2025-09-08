Justicia dará a conocer sentencia de denuncia millonaria de Luisana Lopilato a empresa de Uruguay por usar su imagen cuando era menor sin autorización

Este lunes por la tarde se realizará la lectura de la sentencia referente a la denuncia de la modelo argentina Luisana Lopilato contra una empresa de seguridad uruguaya por el uso no autorizado de su imagen cuando era menor , por el que reclama más de US$ 5 millones.

El comercial de televisión que era emitido en Punta del Este data de mayo de 1994 y en él aparecía una niña con un osito –Lopilato– , que decía estar segura porque la protegía la empresa de alarmas Punta Systems (Nautiland S.A) , compañía que fue adquirida por la multinacional Prosegur hace más de 15 años.

La publicidad estuvo al aire entre 1994 y 2006 . La actriz, que por entonces protagonizaba en Telefe Casados con Hijos, pidió que se retirara la publicidad por uso indebida de la imagen .

En 2012 , en un viaje a Punta del Este , Lopilato detectó que en algunas ventanas había casas que mantenían un pegotín con su imagen , lo que la llevó a presentar una demanda por uso indebido de imagen con las valoraciones de perjuicio y de lucro cesante que, calculados al día de hoy, podrían superar los US$ 5 millones

En la demanda se alega un uso indebido incluso después de la compra de Nautiland S.A por parte de Prosegur en 2009, incluyendo apariciones en 2010 y 2013, según informó Radio Aspen de Punta del Este y confirmó El Observador con fuentes judiciales.

El abultado expediente lleva más de 12 años en Maldonado y el juez de la causa, Federico Nicolás Rodríguez, ya emitió fallos parciales que le dan la razón a la argentina. Por su parte, las empresas niegan responsabilidad directa y alegan que el caso prescribió.

Este lunes a las 17:45 Rodríguez, titular del Juzgado de 5° Turno en lo Civil de Maldonado, realizará la lectura de la sentencia del caso.