Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / OPOSICIÓN

García planteó convocar a autoridades de Defensa por marines de EEUU que entraron a Uruguay sin la venia del Senado

En 2024, Alejandro Sánchez había tildado de “cipayo” al gobierno de Luis Lacalle Pou por un episodio similar

8 de septiembre 2025 - 16:15hs
Marines de Estados Unidos
Embajada de Estados Unidos

La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay informó que infantes de la marina norteamericana y de la uruguaya “realizaron un intercambio enfocado en operaciones con embarcaciones semirrígidas, procedimientos de señalización y sesiones de entrenamiento”.

Además aseguraron que “el intercambio fortaleció las capacidades marítimas bilaterales y reforzó los estándares compartidos de preparación entre ambas naciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyMVD/status/1963254482554196107&partner=&hide_thread=false
Más noticias
el senado aprobo proyecto que limita el uso de dnu y expone la debilidad parlamentaria del gobierno
Por amplia diferencia

El Senado aprobó proyecto que limita el uso de DNU y expone la debilidad parlamentaria del Gobierno

El Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la norma vuelve a cobrar vigencia.
Golpe a Milei

Rotundo rechazo al veto de la Ley de Discapacidad: LLA quedó sola en el Senado

El hecho causó polémica y el senador del Partido Nacional Javier García publicó este lunes que plantearon la “convocatoria urgente a autoridades del Ministerio de Defensa por el ingreso sin venia del Senado de marines de Estados Unidos a ejercicio militares”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javiergarcia_uy/status/1965109965431222383?s=48&partner=&hide_thread=false

García agregó que la venia está pautada por el artículo 81 de la Constitución. La normativa establece: “Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se exceptúan las fuerzas que entran al sólo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo”.

El blanco, quien fue ministro de Defensa el período pasado, consideró en su posteo que “el intercambio con ejércitos extranjeros es muy importante para la formación pero siempre debe ser con conocimiento y autorización previa del Senado”.

Ante la consulta de El Observador, un oficial de la embajada de Estados Unidos aseguró que ellos siguieron y completaron "todos los procesos y leyes uruguayas indicados para la realización de este intercambio". A su vez señaló que por información adicional o explicación en detalle acerca de cuáles son estos procesos debía contactarse con Defensa.

En 2024, cuando un buque de Estados Unidos realizó maniobras junto a las Fuerzas Armadas uruguayas en contra de la pesca ilegal, el por entonces senador y hoy secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tildó al gobierno de “cipayo”.

Sánchez, además, pidió la renuncia de las entonces autoridades de defensa. El frenteamplista sostuvo que el buque estaba "ahí paradito en el puerto de Montevideo" bajo el argumento de que llega para colaborar con Uruguay "con el tema de la pesca ilegal" y la defensa de los "recursos naturales".

“Lo peor de todo es que la Constitución establece que en el territorio nacional no puede ingresar ni salir ningún contingente militar sin aprobación parlamentaria. Pero el gobierno entreguista que tenemos, bastante cipayo, le abrió las puertas del puerto de Montevideo a esta nave sin siquiera pasar por el Parlamento para autorizar el ingreso”, agregó.

Temas:

Senado Cámara de Senadores Uruguay Embajada de Estados Unidos Javier García

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 7 de setiembre en vivo

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará
REGRESO

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos