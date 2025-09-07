5 de Oro millonario: este domingo 7 de setiembre se sortean más de US$ 2,2 millones

Este domingo 7 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 94.400.000, lo que equivale a más de US$ 2.200.000.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 17 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte 77,4 millones de pesos .

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12 .

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.