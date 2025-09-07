Dólar
Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

7 de septiembre 2025 - 15:32hs
Marcelo Bielsa en la selección uruguaya vs Perú por Eliminatorias
FOTO: AFP

La selección uruguaya continúa aprontándose para afrontar el segundo partido de esta doble fecha FIFA de setiembre este martes a la hora 20,30 en el Estadio Nacional de Santiago frente a Chile, por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, al que ya se clasificó, y en ese sentido, este domingo, entrenó en doble horario en el Complejo Uruguay Celeste. Por su parte, el técnico Marcelo Bielsa desafectó del grupo a Mathías Olivera -por suspensión-, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri.

Los celestes enfrentan a un rival que ya está eliminado para la próxima Copa del Mundo.

Uruguay viene de ganarle 3-0 a Perú el jueves pasado y de clasificar a la máxima fiesta del fútbol.

Mathías Olivera y tres más, desafectados

El zaguero de Napoli, Mathías Olivera, fue desafectado del grupo seleccionado que enfrentará este martes a Chile, por parte del técnico Marcelo Bielsa.

Es que ante Perú, el zaguero recibió su segunda tarjeta amarilla y se encuentra suspendido para dicho compromiso.

Por su parte y según confió una fuente celeste a Referí en la tarde de este domingo, también fueron desafectados Giorgian De Arrascaeta -quien terminó con un pequeño tirón ante Perú el jueves pasado-, Guillermo Varela y Facundo Pellistri.

Este último era, hasta ahora, el único futbolista quien tenía asistencia perfecta y había estado en los 17 partidos por Eliminatorias. Se perderá el último contra los chilenos.

A su vez y como informó Referí, hay tres jugadores que vuelven tras cumplir sus suspensiones que son Nahitan Nández, Darwin Núñez y Ronald Araujo.

Nández se mostró en sus redes junto a su familia en Punta del Este, ordeñando vacas.

La celeste viaja este lunes por la tarde hacia Santiago en vuelo chárter para afrontar el último partido por las actuales Eliminatorias.

