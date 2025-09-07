Dólar
AMISTOSO

Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho jugaron un partido de estrellas de Uruguay y Brasil y empataron 2-2 a estadio lleno en Rivera; mirá el golazo del brasileño de tiro libre

Un partido que llevó a muchísima gente en la frontera con los amigos de Diego Lugano y los de Ronaldinho Gaúcho

7 de septiembre 2025 - 12:37hs

El excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano, junto a la mega estrella brasileña, Ronaldinho Gaúcho, fueron los padrinos y capitanes de dos equipos de Uruguay y de Brasil en un encuentro amistoso que juntó a diferentes futbolistas que jugaron con ambas casacas este sábado en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera con un empate 2-2.

El encuentro se disputó de manera benéfica y contó con varias figuras.

Entre los que jugaron por Uruguay, además de Lugano, estuvieron Cristian "Cebolla" Rodríguez, Álvaro "Tata" González, Álvaro "Palito" Pereira, Jorge Fucile, Carlos Bueno y Juan Castillo, entre otros.

Un golazo de Ronaldinho de tiro libre

Ronaldinho anotó un golazo de tiro libre para el empate 2-2 y anteriormente, ya había convertido de penal.

Por Uruguay convirtieron Álvaro Pereira y Juan Castillo, quien recordó cuando jugaba de delantero.

Fue un partido que llenó el Atilio Paiva Olivera y que el dinero recaudado va para obras de beneficencia.

