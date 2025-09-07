Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho jugaron un partido de estrellas de Uruguay y Brasil y empataron 2-2 a estadio lleno en Rivera; mirá el golazo del brasileño de tiro libre

El excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano, junto a la mega estrella brasileña, Ronaldinho Gaúcho, fueron los padrinos y capitanes de dos equipos de Uruguay y de Brasil en un encuentro amistoso que juntó a diferentes futbolistas que jugaron con ambas casacas este sábado en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera con un empate 2-2.
Un partido que llevó a muchísima gente en la frontera con los amigos de Diego Lugano y los de Ronaldinho Gaúcho