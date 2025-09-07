Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho jugaron un partido de estrellas de Uruguay y Brasil y empataron 2-2 a estadio lleno en Rivera; mirá el golazo del brasileño de tiro libre

El excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano , junto a la mega estrella brasileña, Ronaldinho Gaúcho, fueron los padrinos y capitanes de dos equipos de Uruguay y de Brasil en un encuentro amistoso que juntó a diferentes futbolistas que jugaron con ambas casacas este sábado en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera con un empate 2-2.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Vale recordar que hace tres meses, Ronaldinho jugó un amistoso y dejó muy mal parado al guardaespaldas de Lionel Messi en un encuentro en el que también jugó el excapitán uruguayo.

Como informó Referí el pasado 8 de agosto, se había organizado este encuentro.

El encuentro se disputó de manera benéfica y contó con varias figuras.

ELIMINATORIAS Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Chile vs Uruguay por el último partido celeste hacia el Mundial 2026

PEÑAROL La casi predicción de Ignacio Ruglio por la lesión de Javier Cabrera en Peñarol, y el mensaje del presidente

Entre los que jugaron por Uruguay, además de Lugano, estuvieron Cristian "Cebolla" Rodríguez, Álvaro "Tata" González, Álvaro "Palito" Pereira, Jorge Fucile, Carlos Bueno y Juan Castillo, entre otros.

Un golazo de Ronaldinho de tiro libre

Ronaldinho anotó un golazo de tiro libre para el empate 2-2 y anteriormente, ya había convertido de penal.

Por Uruguay convirtieron Álvaro Pereira y Juan Castillo, quien recordó cuando jugaba de delantero.

Fue un partido que llenó el Atilio Paiva Olivera y que el dinero recaudado va para obras de beneficencia.