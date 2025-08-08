Dólar
AMISTOSO

Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho organizan un partido de estrellas de Uruguay y Brasil; mirá cuándo y dónde se jugará

Se viene un encuentro de lujo con futbolistas muy importantes y los principales referentes de ambos equipos son Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho; será con estrellas de Uruguay y Brasil; mirá cuándo y dónde se jugará

8 de agosto 2025 - 17:20hs
El excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano, junto a la mega estrella brasileña, Ronaldinho Gaúcho, serán los padrinos y capitanes de dos equipos de Uruguay y de Brasil en un encuentro amistoso que juntará a diferentes futbolistas que hayan jugado con ambas casacas. Se disputará en Rivera, el mes que viene.

Ahora ambos se unirán para armar sus respectivos equipos y enfrentarse nuevamente.

Se viene el partido de estrellas

El partido entre los amigos de Diego Lugano contra los amigos de Ronaldinho, se disputará en el Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera.

Nelson Abeijón
El mismo se jugará el sábado 6 de setiembre a la hora 17.

"Un Brasil-Uruguay de una forma que nunca antes viste. Con nombres que hicieron parte de la historia reciente de las dos selecciones, el duelo será en el escenario más emblemático del norte del Uruguay, el Estadio Atilio Paiva Olivera. De un lado el excapitán uruguayo Diego Lugano con un escuadrón de garra y habilidad, del otro Ronaldinho Gaúcho, el símbolo del fútbol más lindo que el mundo ya vio. La historia será escrita. ¡Vení a ser parte de ella!", invitan los organizadores.

En este link se pueden comprar las entradas para dicho evento.

