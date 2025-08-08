El excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano, junto a la mega estrella brasileña, Ronaldinho Gaúcho, serán los padrinos y capitanes de dos equipos de Uruguay y de Brasil en un encuentro amistoso que juntará a diferentes futbolistas que hayan jugado con ambas casacas. Se disputará en Rivera, el mes que viene.
Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho organizan un partido de estrellas de Uruguay y Brasil; mirá cuándo y dónde se jugará
Se viene un encuentro de lujo con futbolistas muy importantes y los principales referentes de ambos equipos son Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho; será con estrellas de Uruguay y Brasil; mirá cuándo y dónde se jugará