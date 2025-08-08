Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

Peñarol recibirá a Nacional este sábado en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 15 por la segunda fecha del Torneo Clausura en un partido que a priori aparece como todo clásico , vibrante, aunque se deberá jugar sin público por la sanción que tienen los aurinegros de dos encuentros de cierre de cancha por los hechos de violencia de la final del Torneo Intermedio, En tanto, mientras el exaurinegro Joe Bizera opinaba en una emisora, Nelson Abeijón, extricolor, llamó para desmentir lo que decía, aunque en un tono de broma.

Joe Bizera anotó dos goles clásicos en su historial, uno de ellos, fundamental para que los dirigidos entonces por Diego Aguirre en su primer pasaje por el club, le ganaran el título del Campeonato Uruguayo a su eterno rival.

El artiguense Joe Bizera estaba brindando en la mañana de este viernes una nota para El Espectador Deportes.

"Artigas es Manya, la gran mayoría de la gente de Artigas es de Peñarol", dijo el exzaguero de Peñarol.

Minutos después llamó a la emisora el exvolante de Nacional, y ayudante técnico de Álvaro Recoba, Nelson Abeijón, para salirle al cruce previo a este clásico.

"El Canario es gente de verdad. Nos enfrentamos en los clásicos, nos queríamos arrancar la cabeza entre los dos, pero cuando nos conocimos y jugamos juntos en Cagliari, me di cuenta de que es una persona de bien", comenzó diciendo Abeijón sobre el exjugador aurinegro.

Y Bizera le hizo acordar cuando le tiraba caños en Cagliari y Abeijón le respondió: "Tiraba caños el Canarito cuando estábamos en Italia. 'Pará Canario', le decía yo".

Entonces el Abeja le contestó a Bizera sobre lo que dijo que "Artigas es manya".

"Me acabo de enterar que son todos manyas. ¡Es todo mentira lo que dice el Canario!", indicó Abeijón en tono de broma.

"Solo una parte de La Blanqueada es de Nacional", le contestó entre carcajadas Bizera.

Ambos tienen una gran relación nacida justamente cuando jugaban en Cagliari. "Abejita, vos sos ídolo donde vayas", le dijo Bizera, y el ex Nacional le expresó. "Al Canario lo llevo en el corazón. Él sabe por qué se lo digo".